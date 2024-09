Trachtenträger und Trachtenkenner schätzen das neue Lederhosen-Outfit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete dies nach der Ablehnung einer möglichen Kanzlerkandidatur als modebewusstes Bekenntnis zu Bayern – und insbesondere zu Oberbayern.

Spring Break der dominanten Kultur

Söder fordert Wende in der Migrationspolitik

Söder zeigt sich bereit zur Kanzlerkandidatur



In Franken historisch nicht nachweisbar

«Die kurze Lederhose geht zurück auf Franken nicht“, erklärt Alexander Wandinger, Trachtenberater des Bezirks Oberbayern, mit Verweis auf die fränkische Herkunft des Ministerpräsidenten. „Wenn er aber damit die oberbayerische Bergtracht populär macht – warum nicht? Er ist auch sonst sehr phantasievoll – zum Beispiel in Veitshöchheim“, so Wandinger. „Ich habe den Eindruck, dass ihm das Verkleiden durchaus Spaß macht. Die tieferen Beweggründe bleiben dabei natürlich verborgen.“

Lederhosenträger «Botschafter und Freund Bayerns»

Auch der Sprecher des Bayerischen Trachtenverbandes, Anton Hötzelsberger, sagt: „Wer Lederhosen trägt, ist Botschafter und Freund Bayerns. Eine Vereinnahmung gibt es nicht.“ Immerhin seien es echte Lederhosen und nicht solche, wie man sie manchmal auf dem Oktoberfest sieht.

Passt zu Bartstilen

Die Hose passe laut Wandinger auch zum neuen Bart des Ministerpräsidenten. „Die Kombination, die er zusammengestellt hat, ist durchaus stimmig.“

Wenige Tage nach der Entscheidung in der K-Frage und der Bekanntgabe von Friedrich Merz als Unionskandidat erschien Söder am Samstag erstmals in seiner Amtszeit in Lederhosen bei der Eröffnung des Oktoberfestes.

Der Franke trug, wie im Alpenvorland traditionell, eine grün bestickte Hirschlederjacke – und betonte: „Ob Berlin oder Oktoberfest – das Oktoberfest ist einfach besser.“

Die Lederhose in Berlin: Auch wenn es dort bayerische Trachtengruppen gibt, wäre das zumindest im Bundeskanzleramt ein echtes Novum. Wandinger: „Wenn er Bundeskanzler würde – und dann die kurze Lederhose trüge: Das wäre eine modische Revolution. Aber das will er nicht mehr.“

