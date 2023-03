Duitse bedrijven houden van Amerika. Volgens de Duits-Amerikaanse Kamer van Koophandel hebben ongeveer 5.600 van hen geïnvesteerd in de Amerikaanse markt. Vanaf september 2022 is dat een investeringsvolume van bijna $650 miljard (€605 miljard). En het zijn niet alleen grote firma’s als Siemens, Volkswagen of Linde die momenteel hun betrokkenheid bij de Verenigde Staten willen versterken – in sommige gevallen zelfs door hele nieuwe productiefaciliteiten te bouwen.

“Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt Dirk Dohse, hoofd van het Innovation and International Competition Research Centre van het Kiel Institute for the World Economy (IfW). “Een daarvan is de toename van geopolitieke spanningen. Veel Duitse bedrijven zien de VS als een ‘veilige haven’. Andere redenen zijn de relatief lage energiekosten en de zeer genereuze subsidies op grond van de Wet Inflatievermindering.”

De Wet Inflatievermindering trekt bedrijven aan

De Inflation Reduction Act (IRA) is een subsidieprogramma van meerdere miljarden dollars dat is geïnitieerd door de Amerikaanse regering onder president Joe Biden. Ondanks zijn naam is het doel niet zozeer het verminderen van de inflatie als wel het beschermen van het klimaat. Er zit ongeveer 430 miljard dollar in de IRA-pot, waarvan 370 miljard bestemd is voor de promotie van CO2-besparende technologieën, en de rest gaat naar de gezondheidszorg.

De Inflation Reduction Act van Joe Biden probeert investeringen terug te halen naar de VS Afbeelding: Andrew Harnik/AP

De subsidies en belastingverminderingen zijn echter gekoppeld aan de bedrijven die ervan profiteren, hetzij door Amerikaanse producten te gebruiken, hetzij door hun eigen producten in de Verenigde Staten te produceren. Zo zou de koper van bijvoorbeeld een Amerikaanse elektrische auto met batterij die ook in de VS is gemaakt een premie krijgen van zo’n 7.500 dollar. Ook windturbines of zonneparken met Amerikaanse componenten worden gesubsidieerd. Vanuit Amerikaans perspectief zijn ook primaire producten uit landen waarmee de VS een vrijhandelsverdrag heeft, zoals Mexico of Canada, acceptabel.

Bedrijven reageren al

De subsidieplannen van de Amerikaanse regering in het kader van de IRA hebben al geleid tot vertragingen bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s in Duitsland, of de dreiging dat ze helemaal zullen worden stopgezet – Tesla in Grünheide bij Berlijn bijvoorbeeld, of het Zweedse bedrijf Northvolt, dat van plan is om een ​​fabriek te bouwen in Heide, Sleeswijk-Holstein, maar zal nu waarschijnlijk eerst in de VS investeren.

Moet Duitsland zich dus zorgen maken over zijn status als productielocatie? “Het is waar dat het aandeel van de productiesector in de totale toegevoegde waarde in Duitsland sinds 2016 afneemt”, zegt Dirk Dohse van het IfW. “We beginnen echter ook op een hoog niveau. Ik zie geen deïndustrialisatie in het hele land plaatsvinden.”

Er is een Tesla-fabriek net buiten Berlijn, maar de VS wil dat banen naar huis verhuizen Afbeelding: Patrick Pleul/dpa/foto alliantie

Bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben al protest aangetekend bij de Amerikaanse president Joe Biden en waarschuwden dat de overvloedige Amerikaanse subsidies kunnen leiden tot concurrentievervalsing voor Europese bedrijven ten opzichte van hun Amerikaanse rivalen. .

Kort daarna werd bekend dat Brussel van plan is de IRA tegen te gaan met een eigen groen programma voor de industrie, en ook EU-staten meer vrijheid zal geven om zelf subsidies te verstrekken.

Gevaar voor een “subsidiespiraal”

Economen denken dat zo’n confrontatie een gevaarlijke zet zou zijn. “Ik denk niet dat we in een race om subsidies moeten komen”, zegt Dohse. “Uiteindelijk is dit geld van de belastingbetaler. We moeten goed nadenken of dit op de lange termijn de samenleving gaat lonen.”

Amazon is een van de Amerikaanse bedrijven met de hoogste omzet in Duitsland Afbeelding: Stefan Ziese/Zoonar/foto alliantie

Het was, zei hij, buitengewoon teleurstellend wanneer innovatieve bedrijven, zoals bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van “groene technologieën”, die zijn gegroeid, onderhouden en gekoesterd met geld van Duitse of Europese belastingbetalers, vervolgens door de subsidies naar de VS worden gelokt daar voor hen beschikbaar. “Maar meer belastinggeld achter hen aan smijten is niet de oplossing”, zegt Dohse. Hij suggereert dat een mogelijke benadering zou zijn om individuele federale subsidieprogramma’s voor jonge bedrijven te koppelen aan een zekere mate van loyaliteit aan de locatie.

Duitsland als locatie: lof en kritiek

Dus als veel Duitse bedrijven zwaarder investeren in de Verenigde Staten om te profiteren van de IRA-subsidies, hoe beoordelen internationaal actieve Amerikaanse bedrijven Duitsland dan als vestigingsplaats?

“Europa’s grootste economie blijft een belangrijke en aantrekkelijke locatie voor veel Amerikaanse bedrijven”, vertelde Simone Menne, de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Duitsland (AmCham Duitsland), aan DW. “De vele zeer goed opgeleide geschoolde werknemers, dichte infrastructuurnetwerken, eersteklas technische hogescholen en universiteiten, grote politieke stabiliteit, sterke aanwezigheid op de EU-markt en andere factoren zijn belangrijke argumenten om in Duitsland te investeren.”

De Amerikaanse autofabrikant Ford is gevestigd in de West-Duitse stad Keulen Afbeelding: Oliver Berg/dpa/foto alliantie

Wel de jaarlijkse Transatlantic Business Barometer , waarvan de laatste editie op 16 maart verscheen, is minder optimistisch. Volgens dit onderzoek van AmCham Duitsland onder Amerikaanse bedrijven in Duitsland daalde de locatiescore van het land in 2023 voor het derde jaar op rij.

In de Business Barometer-enquête van vorig jaar beoordeelde 59% van de Amerikaanse bedrijven in Duitsland hun locatie als “goed of zeer goed”. In 2023 daalde dat cijfer naar 34%. Er is lof voor de kwaliteit van het personeel (94%), leveranciersnetwerken (68%) en onderzoek en ontwikkeling (68%). Slechts 38% van de Amerikaanse bedrijven verwachtte echter dat Duitsland de komende drie of vier jaar als locatie zou verbeteren, vergeleken met 43% in 2022.

Hoge energieprijzen schrikken af

Het is echter ook zo dat veel van de in 2022 in Duitsland ondervraagde Amerikaanse bedrijven een stijging van de omzet (68%), het aantal werknemers (42%) en de investeringen (42%) rapporteerden. 53% van de ondervraagden verwacht dat hun omzet in 2023 zal stijgen, en hetzelfde aantal zei dat ze hun activiteiten de komende drie tot vier jaar zouden uitbreiden.

De nadelen die ze in Duitsland zien, zijn de arbeidskosten, de digitale infrastructuur en een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Hun grootste kritiek behielden ze echter voor de hoge energieprijzen, zelfs in vergelijking met andere landen, en nog voordat Rusland de oorlog in Oekraïne begon.

Apple-CEO Tim Cook bij de technische hub van het bedrijf in München, waar ze nieuwe investeringen plannen Afbeelding: Apple/dpa/picture alliantie

“Ze spelen een belangrijke rol bij locatiebeslissingen, vooral bij energie-intensieve bedrijven”, zegt AmCham-voorzitter Simone Menne. Duitsland moet daarom op andere manieren nog overtuigender zijn, zegt ze. Het moet zijn aanbod verbeteren door geschoolde arbeidskrachten veilig te stellen, de bureaucratie te verminderen en de digitalisering te verbreden. “Dit zal niet alleen nuttig zijn bij het binnenhalen van investeringen uit de Verenigde Staten”, zegt Menne.

IfW-econoom Dirk Dohse wijst op een beslissing van de Amerikaanse technologiegigant Apple : Het staat op het punt nog een miljard euro uit te geven om zijn chipontwerpcentrum in München uit te breiden. “Als Duitsland verstandig investeert in onderzoek, opleiding en infrastructuur, in plaats van belastinggeld te verspillen aan subsidies, zal het in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor buitenlandse investeerders”, meent Dohse.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.