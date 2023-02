Holman W. Jenkins Jr. is lid van de redactieraad van The Wall Street Journal. Hij schrijft de tweewekelijkse rubriek ‘Business World’ die op woensdag en zaterdag op de opiniepagina van de krant verschijnt.

De heer Jenkins kwam in mei 1992 bij The Journal als schrijver voor de redactiepagina in New York. In februari 1994 verhuisde hij naar Hong Kong als redacteur van de redactiepagina van The Asian Wall Street Journal. Hij keerde in december 1995 terug naar het binnenlandse tijdschrift als lid van de redactieraad van de krant en was gevestigd in San Francisco. De heer Jenkins won in 1997 een Gerald Loeb Award voor uitstekende zakelijke en financiële berichtgeving.

Dhr. Jenkins, geboren in Philadelphia, behaalde een bachelordiploma aan Hobart en William Smith Colleges en een masterdiploma in journalistiek aan de Northwestern University. Hij was in 1991 journalistiek fellow aan de Universiteit van Michigan.