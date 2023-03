CNN

Demonstranten stroomden de straten van Griekenland binnen nadat bij een frontale botsing tussen twee treinen tientallen doden en tientallen gewonden vielen, uit woede over de slechte staat van dienst van het land op het gebied van spoorwegveiligheid.

Demonstranten kwamen in botsing met de politie in de Griekse hoofdstad Athene nadat een passagierstrein met meer dan 350 mensen dinsdagavond in botsing kwam met een goederentrein in Tempi, nabij de stad Larissa, waarbij ten minste 46 mensen omkwamen en tientallen gewonden vielen. Verwacht wordt dat het dodental zal stijgen.

De Griekse minister van Transport nam ontslag in de nasleep van de tragedie, terwijl een spoorwegarbeidersvakbond in staking gaat en de regering beschuldigt van “gebrek aan respect” in de sector.

Nog eens 52 mensen liggen in het ziekenhuis als gevolg van de crash, waarbij omgevallen rijtuigen en verschroeide brokstukken achterbleven. Zes van de gewonden die worden behandeld, verkeren in kritieke toestand als gevolg van hoofdwonden en ernstige brandwonden, meldde de publieke omroep ERT donderdag.

De meeste passagiers die bij het ongeval betrokken waren, waren jong, vertelde een plaatselijk ziekenhuis aan ERT. Het ongeval kwam kort na een vakantieweekend.

Het identificatieproces van de doden is aan de gang naast de bergingsinspanningen waarbij brandweerlieden en ambulancepersoneel betrokken zijn, met de nadruk op de eerste rijtuigen van de passagierstrein, aldus de Griekse autoriteiten.

Volgens een rapport uit 2022 van het Spoorwegbureau van de Europese Unie heeft Griekenland een zwakke staat van dienst op het gebied van veiligheid van treinreizigers in vergelijking met andere landen in Europa, met het hoogste aantal dodelijke slachtoffers per miljoen treinkilometers van 2018 tot 2020 onder 28 landen op het continent.

In een buitengewone vergadering heeft de Griekse federatie van spoorwegarbeiders unaniem besloten donderdag een 24-uursstaking te starten om de slechte arbeidsomstandigheden en het chronische onderpersoneel aan de kaak te stellen.

Het beschuldigde de federale regering van “gebrek aan respect” jegens de spoorwegen voor het veroorzaken van de tragische crash en zei dat “meer vast personeel, betere training en vooral de implementatie van moderne beveiligingssystemen permanent in de prullenbak worden gegooid.”

Afzonderlijk werd nog een 24-uursstaking aangekondigd door Griekse metrowerkers, die in een verklaring zeiden: “Er zijn geen woorden om zo’n tragedie te beschrijven.”

De Griekse minister van Transport, Kostas Karamanlis, zei dat het spoorwegsysteem dat de regering erfde “niet voldeed aan de normen van de 21e eeuw”, toen hij woensdag zijn functie neerlegde.

In een televisietoespraak na een bezoek aan de crashlocatie zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat de botsing “voornamelijk” te wijten was “aan een tragische menselijke fout”.

Hij zei dat het besluit van de transportminister om af te treden eervol was, en voegde eraan toe dat de hoofden van Hellenic Railways Organization en haar dochteronderneming ERGOSE ook hun ontslag hebben ingediend.

Een stationsmanager van een treinstation in de stad Larissa is gearresteerd in verband met de aanrijding, als onderdeel van het onderzoek naar het incident.

De 59-jarige man in kwestie was beschuldigd van massale sterfgevallen door nalatigheid en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door nalatigheid, aldus de politie van Larissa.

Volgens ERT heeft de stationsmanager die wordt ondervraagd over zijn rol bij de aanrijding toegegeven “een fout te hebben gemaakt”.

Condoleances stroomden binnen vanuit de hele wereld, terwijl in Griekenland een driedaagse rouwperiode aan de gang is.