All-time geweldige overwinning op Anfield voor Liverpool

Een groot deel van dit seizoen is besteed aan het klagen over wat Liverpool heeft verloren, een enigszins trieste zoektocht om de vonk in het team van Jurgen Klopp nieuw leven in te blazen. Voor één middag overtroffen ze zelfs hun eigen bedwelmende hoogtepunten, een beatdown voor alle leeftijden, een pak slaag die niemand zal vergeten.

Dit was niet Bournemouth, de onderste club waar ze in augustus negen voorbij gingen, dit was geschiedenis. Hun grootste overwinning ooit op Manchester United, de zwaarste nederlaag die hun grote rivalen hebben geleden door welke tegenstander dan ook sinds voor de Tweede Wereldoorlog.

Er lijkt iets vreemds te gebeuren op Anfield als het momentum bij hen is. Gedurende een groot deel van de eerste helft was dit zelfverzekerde United-team in staat om dat voor elkaar te krijgen met slimme vertragingstactieken, een beetje duivels en ongetwijfeld kwaliteit in de tegenaanval.

Maar toen het spel weg was, bezweken ze. Toen hun niveau was gezakt, zagen we wat een opschepperig Liverpool kan doen, wat Cody Gakpo en Darwin Nunez kunnen doen met geloof dat eindelijk door hun aderen stroomt en een vreugdevolle menigte die hen aanspoort om meer te doen.

Klopp benadrukte nadrukkelijk dat hij gelukkiger was met de prestatie dan met het resultaat, in de hoop dat dit de katalysator zal zijn voor de terugkeer van zijn vliegende ploeg. Hij zal willen dat dit meer dan een moment in de tijd is en hij zal niet alleen zijn. Maar wat een moment was het.

Adam Bate

Het onmogelijke resultaat mogelijk gemaakt

Het resultaat was zo belachelijk dat je het niet eens had kunnen dromen als je een Liverpool-fan was.

Manchester United, dat na een overwinning op Wembley in delen voor een viervoud werd omgekocht, was in de stad.

Winnen met twee duidelijke doelpunten zou vergezocht hebben geklonken: elke overwinning zou voldoende zijn geweest.

Tegen drieën? Misschien.

Vier? Geen kans.

Vijf? Hou op.

Zes? Ga naar huis, je bent dronken.

Zeven? Onmogelijk.

Het was een score die zo uit de pas liep met de realiteit dat Sky Bet niet eens kansen bood op een 7-0 overwinning van Liverpool.

Van de 11.896 Premier League-wedstrijden die ooit zijn gespeeld, zijn er slechts 22 gewonnen met een score van zeven of meer. Dat is 0,1 procent van de games. En de teams aan het einde van dergelijke pak slaag zijn niet bepaald wereldberoemde voetbalinstituten in vergelijking met wat Manchester United in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Hun ineenstorting was grillig – misschien wel de grootste uitbijter van een resultaat in de geschiedenis van het voetbal. Win een grote trofee en verlies vervolgens met 7-0 van je bittere rivalen.

Soms zijn dingen gewoon onverklaarbaar. Dat is de Premier League voor jou.

Lewis Jones

Spelers moeten vrezen voor wat Ten Hag heeft geleerd

De grootste frustratie van Erik ten Hag bleek het verdedigen van de tweede en derde van de zeven goals tegen zijn team op Anfield. Zij waren degenen die een einde maakten aan de hoop van Manchester United om punten uit de wedstrijd te claimen.

Maar zelfs de rationele geest van Ten Hag, die tussen alle drukte en razernij logisch probeert te blijven, zal veel geleerd hebben van wat volgde. Terwijl hij roerloos aan de zijlijn stond, zou hij stilletjes de individuele en collectieve reacties op tegenspoed hebben beoordeeld.

Specifiek gevraagd wat er op die momenten door zijn hoofd ging, zei hij: “Hoe is hun karakter, hun mentaliteit, hoe ze omgaan met tegenslagen, ik kijk naar hun lichaamstaal.” Hij voegde eraan toe: “Ze konden het niet aan. Ze vervulden hun baan niet.”

Hij zal terughoudend zijn om alles wat eerder is gebeurd, de duidelijke vooruitgang die wordt geboekt, te vergeten. Eén beker is gewonnen, nog twee zijn plausibele doelen voordat het seizoen voorbij is. Misschien blijkt dit een buitenissig resultaat te zijn, een misstap op de weg terug naar de top.

Afbeelding:

Bruno Fernandes ziet er neerslachtig uit terwijl Liverpool viert tijdens de 7-0 pak slaag op Anfield





Maar als de beelden van de zelfmedelijdende Bruno Fernandes en anderen in de hoofden van gefrustreerde supporters blijven hangen, zijn die ook door Ten Hag geklokt.

“Als je op de juiste manier reageert, kun je ervan leren.” Deze spelers moeten overwegen wat hun manager heeft geleerd.

Adam Bate

Dyche’s Everton vestigt een nieuw platform om op voort te bouwen

Everton nam op City Ground tweemaal de leiding tegen Nottingham Forest Superzondag – ze kwamen overeen met hun aantal gescoorde doelpunten van de laatste vijf wedstrijden samen – maar toch werden ze twee keer vastgepind op weg naar een uiteindelijk 2-2 gelijkspel.

Voor het grootste deel was het een boeiende, end-to-end ontmoeting, waarbij de punten waarschijnlijk gelijkelijk werden verdeeld. Dat gezegd hebbende, voor twee teams in het degradatiegesprek kan een punt tegen een directe rivaal niet altijd als genoeg worden gezien. Toffees-baas Sean Dyche zag het echter niet zo.

Gevraagd of een punt op de City Ground de Everton iets gaf om op voort te bouwen na nederlagen tegen Aston Villa en Arsenal, antwoordde Dyche: “Ja, absoluut.

“Je moet aan de realiteit gebonden zijn”, voegde hij eraan toe. “We zijn een work in progress, we gaan door met het goede werk op het trainingsveld, we nemen het mee in optredens. Ik ben bemoedigd sinds ik bij de club kwam met de manier waarop de spelers hebben gereageerd, de manier waarop ze gaan de uitdaging aan.”

Ondanks zijn optimisme is dit nog steeds een zorgelijke tijd voor Everton. Als Brennan Johnson de late gelijkmaker niet had gescoord, zouden de mannen van Dyche voor het eerst sinds 18 februari uit de onderste drie hebben gestaan. In plaats daarvan blijven ze daar, op gelijke hoogte met Leeds op de 17e plaats, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

De wedstrijdlijst wordt de komende weken ook niet veel vriendelijker. Volgende? Brentford, Chelsea, Spurs, Manchester United en Fulham.

Maar Dyche heeft Everton naar zeven punten geleid uit zijn eerste zes wedstrijden en was duidelijk opgewekt. Hoewel hij positief blijft en zijn zijde op veilige afstand blijft, is er alle reden om hem te geloven als hij zegt dat zijn troepen een nieuw platform kunnen opzetten en van daaruit omhoog kunnen bouwen.

Dan Lang

Johnson schiet te hulp als personage uit de Forest-show

Afbeelding:

Brennan Johnson viert feest na de gelijkmaker van Nottingham Forest tegen Everton





In de tweede helft leek het spel weg te drijven uit Nottingham Forest. Everton voelde zich op zijn gemak en de pittige aard van de wedstrijd paste bij de kant van Sean Dyche, aangezien de vele onderbrekingen het weinige momentum dat Forest had, stopten.

Dat was tot het briljante moment van Johnson 13 minuten voor tijd.

“Het is een klassefinish”, zei Graeme Souness van Sky Sports Superzondag. “Johnson weet precies wat hij ermee gaat doen. Hij probeert het niet kapot te maken. Hij plaatst het en verblindt de doelman terwijl hij het rond de Everton-verdediger speelt. Dat is het kenmerk van een echt coole afmaker.”

Andy Hinchcliffe, die commentaar had op de City Ground voor Sky Sports, was ook uitbundig in zijn lof voor Johnson. “Hij heeft vandaag echt zijn talenten laten zien. Hij kan dribbelen, hij kan voorzetten, hij kan doelpunten maken. Zijn tweede doelpunt vandaag, met de kalmte en intelligentie van zijn positionering, was uitstekend.”

Johnson sleepte zijn ploeg mee naar wat een cruciaal punt zou kunnen zijn als ze in de Premier League willen blijven. Door het resultaat staan ​​ze vier punten boven de degradatieplaatsen en ook vier punten boven Everton. Het verlengt ook hun ongeslagen reeks op de City Ground tot negen wedstrijden, waardoor het momentum blijft groeien, wat cruciaal kan zijn nu we de aanloop naar het seizoen bereiken.

Je hoeft Everton alleen maar te vragen hoe belangrijk thuisvorm kan zijn om je Premier League-status te behouden. Dat en de heldere vonk die Johnson is, zou in mei de reddende genade van Forest kunnen zijn.

Oliver Yew