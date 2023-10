Englands Zweitbesetzungen drängeln sich, aber herausragende Rollen sind nicht gefährdet

Ollie Watkins machte seinen Standpunkt mit dem entscheidenden Tor deutlich. Lewis Dunk und Sam Johnstone sorgten für torrettende Interventionen. Doch während Englands Randspieler darum kämpften, in diesem Kader die Ersatzrolle zu übernehmen, waren die Starspieler durch nichts, was am Freitagabend zu sehen war, gefährdet.

Watkins, der in der ersten Halbzeit über die australische Verteidigung hinauslief und einen Pfosten traf, war eine Bedrohung und stellte seine Qualitäten unter Beweis. Aber sein Kampf findet gegen Callum Wilson und Eddie Nketiah statt, nicht gegen Harry Kane. Möglicherweise steht er jetzt ganz vorne in der Warteschlange, um den englischen Kapitän zu vertreten, wenn er gebraucht wird.

In ähnlicher Weise wird Dunk wahrscheinlich Harry Maguire und John Stones Platz machen, sofern es die Fitness zulässt, wenn Gareth Southgate eine konventionellere Viererkette einsetzt, während Jordan Pickford angesichts seiner historischen Beiträge während Southgates Amtszeit die Nummer 1 bleibt.

Aber obwohl Spieler wie Levi Colwill, Conor Gallagher und Jarrod Bowen ebenfalls auf dem Platz standen, nutzte keiner der Rand- oder aufstrebenden jungen Spieler Englands seine Chance mit genügend Substanz, um Southgate wirklich dazu zu bringen, darüber nachzudenken, seine Pläne für Dienstagabend gegen Italien zu überdenken. Wenn Southgate aus diesem Sieg etwas gelernt hätte, wäre es das gewesen.

Peter Smith

Hybrid Trent bietet Southgate-Optionen

Bild:

Trent Alexander-Arnold





In den letzten paar englischen Kadern stach der Name Trent Alexander-Arnold hervor. Er wurde als Mittelfeldspieler aufgeführt, und gegen Australien dachten viele, er würde eine weitere Chance bekommen, für England im Mittelfeld zu glänzen.

Allerdings wurde der Verteidiger von Liverpool zum Rechtsverteidiger ernannt und vom ersten Pfiff an war klar, dass er in der hybriden Rolle, die er in dieser Saison für seinen Verein gespielt hat, ins Mittelfeld wechseln würde.

Bild:

Die Flanke von Alexander-Arnold trug zum Siegtreffer von Ollie Watkins für England bei





Und an einem Abend, an dem es für die Three Lions nur wenige Glanzlichter gab, gaben Alexander-Arnolds Fähigkeiten und sein Selbstvertrauen am Ball Gareth Southgate Anlass zum Nachdenken, als er begann, seine Pläne für die EM 2024 fertigzustellen.

Da Southgate zahlreiche Änderungen gegen Australien vornahm, die mit ihrer Organisation und ihrem Pressing das Leben im Mittelfeld schwer machten, schaffte es England zwar nicht, den fünften Gang einzulegen, aber das lag nicht daran, dass es ihm nicht gefiel, insbesondere Alexander-Arnold, der immer danach strebte Nehmen Sie den Ball und bestimmen Sie das Spiel.

Mit einer treffsicheren Flanke von Jack Grealish, dessen Schuss von Ollie Watkins abgefälscht wurde, war er am späteren Siegtreffer Englands beteiligt.

Es war eines von Alexander-Arnolds letzten Einsätzen als Rechtsverteidiger, bevor er für die letzten 30 Minuten des Spiels ins Mittelfeld versetzt wurde. Das sind Talent und Vielseitigkeit, die sich zum Zeitpunkt des Turniers als entscheidend für Southgate erweisen könnten.

Oliver Yew

Ist Kennys Zeit abgelaufen?

Bild:

Stephen Kenny, Trainer der Republik Irland, steht nach einer düsteren EM-2024-Qualifikation zunehmend unter Druck





Der ehemalige Nationalspieler der Republik Irland, Stephen Kelly, spricht in Sky Sports News über Stephen Kennys Zukunft als irischer Trainer nach der 0:2-Heimniederlage gegen Griechenland, die ihre Hoffnungen auf eine automatische Qualifikation für die EM 2024 zunichte machte:

„Ich glaube, als Stephen Kenny kam, gab es so viel Wohlwollen, einen Manager, der aus der heimischen Liga kam, jeder wollte, dass er Erfolg hat.“

„Er hatte das Mantra, den irischen Fußball auf Vordermann zu bringen und von hinten mit einem auf Ballbesitz basierenden Stil zu spielen – das ist fantastisch, es ist eine großartige Idee und es ist die Art und Weise, wie sich das Spiel entwickelt, aber würde es funktionieren? Das hat nicht funktioniert.“ ‚T.

„Schauen Sie sich Griechenland an und sehen Sie sich die Art und Weise an, wie sie gespielt haben, und sie fühlten sich in diesem Spiel heute Abend wohl. Irland hat sie nie wirklich auf die Probe gestellt, und das hätten sie tun sollen, und sie haben Spieler, die fähig sind, aber ihnen fehlte einfach ein wenig Identität und.“ vorausschauendes Denken.

„Irland war in der Abwehr zu viert, aber das Spiel zeigte weder Zusammenhalt noch Einfallsreichtum.“

„Für die Zukunft denke ich, dass es am Ende dieser Kampagne wahrscheinlich so ist (für Kenny). Ich bin mir nicht sicher, ob er als Manager weitermachen wird.“

„Ich denke, dass sie jetzt wahrscheinlich nach Kandidaten suchen, um weiterzukommen, aber es sind noch ein paar Spiele übrig. Könnte er das Ruder herumreißen? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich knapp.“

Declan Olley

Qual für Schottland, während das Warten auf den Euro weitergeht

Bild:

Das Tor von Scott McTominay wurde vom VAR ausgeschlossen





Schottland verließ das Spielfeld unter dem Applaus der mitgereisten Fans, aber nachdem es so kurz vor einem berühmten Abend stand, wird dieses Ergebnis weh tun.

Sie gingen mit fünf von fünf Siegen in das Spiel und wussten, dass ein Unentschieden ausreichte, um sich ihren Platz in Deutschland im nächsten Sommer zu sichern.

Die Mannschaft von Steve Clarke kämpfte, doch nach dem Verlust von Kapitän Andrew Robertson aufgrund einer Schulterverletzung kam es zu Empörung, als der Führungstreffer von Scott McTominay vom VAR nicht anerkannt wurde. Für die Schotten war es ein Ärgernis.

Spanien könnte ihnen am Sonntagabend einen Gefallen tun, indem es in Oslo etwas von Norwegen mitnimmt.

Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es zwei weitere Qualifikanten, um sich die Qualifikation für die Euro 2024 zu sichern. Sicherlich wird es bestätigt, bevor es nächsten Monat in Tiflis gegen Georgien antritt?

Alison Conroy

Porteous ist unempfindlich, da die Schotten so nah dran sind

Die Berührung bei Spaniens zweitem Tor in Sevilla, das am Donnerstagabend den Sieg sicherte, war für jeden schottischen Spieler hart.

Dass Ryan Porteous mit seinem verzweifelten Slide den Ball in den Mittelfeldspieler von Athletic Bilbao und an Angus Gunn vorbeiführte, war einfach grausam.

Der Watford-Verteidiger setzte seinen Körper aufs Spiel, wie er es die ganze Nacht über getan hatte, und nutzte seine physische Präsenz in der Luft und am Boden, um Spanien und insbesondere dem trickreichen Alvaro Morata die Freiheit im gegnerischen Strafraum zu verwehren, die sie so genossen haben leicht vor kurzem.

Seitdem Spanien im März im Hampden Park keine Chance hatte, hat es in den vier Spielen seitdem 15 Tore geschossen. Zwei dieser Spiele fanden gegen Georgien und Zypern statt, aber unorganisierte Mannschaften müssen dafür zahlen.

Schottlands flacher Block verhinderte zwar, dass Spanien Raum zum Aufbau hatte, aber die Dreierkette und insbesondere Porteous mussten immer wieder eingesetzt werden, da die Gastgeber versuchten, den Ball in den Rücken zu heben, Flanken aus der Tiefe zu schicken und Standardsituationen herauszufordern.

Dies war erst das siebte Länderspiel von Porteous, aber er scheint ein sicheres Mitglied von Clarkes Abwehr zu sein.

Vorausgesetzt, dass es bis zum Ende der Qualifikation keine großen Schocks gibt, könnte er sich im nächsten Sommer als großer Gewinn für seinen Manager in Deutschland erweisen.

Ron Walker