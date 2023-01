Treffen von Prinz William und Prinz Harry vor der Krönung: Bericht – Hollywood Life

Galerie ansehen





Berichten zufolge hat der Buckingham Palace ein Treffen zwischen ihnen geplant Prinz William und Prinz Harry ihre andauernde Kluft vor ihrem Vater zu lösen, König Karl IIIs, Krönung. Laut einem Bericht von wurde das Sitzen eingerichtet, um unnötige Dramen während der mit Spannung erwarteten Veranstaltung am 6. Mai zu vermeiden Die Zeiten am Sonntag, den 15. Januar. „Es ist reparabel“, sagte die Quelle der Verkaufsstelle über die Fehde der Brüder. „Beide Seiten müssen ihre Hände hochhalten und zugeben, dass ‚wir nicht alles richtig gemacht haben, und wir haben viel falsch gemacht.‘ Es wird Flexibilität auf allen Seiten erfordern, aber es ist machbar.“

Die königlichen Geschwister sind seit geraumer Zeit uneins. Ihre Beziehung wurde eindeutig auf die Probe gestellt, als Harry und seine Frau Meghan Markle 2020 von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten, aber laut Harrys neuen Bombenmemoiren Ersatzteil, hatten die Brüder auch einen früheren Streit, als eine ihrer Konfrontationen zu einem körperlichen Kampf führte. Während Harrys 60 Minuten Vorstellungsgespräch am 8.1, Der Herzog von Sussex behauptete sogar, es sei „eine Weile“ her, seit er mit William gesprochen habe.

„Es braucht Harry hier drüben, im Raum mit dem König und dem Prinzen von Wales, ein paar andere Familienmitglieder, einige von ‚seinen Leuten‘, denen er vertraut, die immer hinter ihm standen, damit er nicht glaubt, dass er überfallen wird.“ die Quelle für Die Zeiten sagte über das geplante Wiedersehen.

Der Insider fügte hinzu, dass König Charles zu dem Treffen an Bord erschienen sei, während es für Prinz William ein wenig Überzeugungsarbeit brauche. „[Charles and William] müssen sie vor der Krönung einladen, sonst wird es zu einem solchen Zirkus und einer solchen Ablenkung“, fügte eine zweite Quelle hinzu.

In der Zwischenzeit war Harry in letzter Zeit ziemlich offen darüber, wo er sowohl mit seinem Bruder als auch mit seinem Vater steht. In einem Guten Morgen Amerika Interview mit Michael Strahanerklärte Harry, wie seine und Williams Mutter das verspäten Prinzessin Diana, über die Geschwisterfehde fühlen würde. „Ich glaube, sie wäre traurig“, sagte Harry. „Ich denke, sie würde es langfristig betrachten, um zu wissen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir durchmachen müssen, um die Beziehung heilen zu können.“ Zu seinen Gesprächen mit König Charles gab Harry zu: „Wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr miteinander gesprochen.“ Er fügte hinzu: “Der Ball ist sehr viel in ihrem Spielfeld.”

