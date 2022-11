Treffen von Biden und Xi, G20-Gipfel in Bali

US-Präsident Joe Biden hört am 14. November bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des G20-Gipfeltreffens in Bali, Indonesien, zu. (Alex Brandon/AP)

Bei seinem ersten persönlichen Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping legte Präsident Joe Biden ordentlich dar, was er sich von den Gesprächen erhofft.

Auf den Punkt gebracht lautet sein Ziel: einen Krieg zwischen den beiden Ländern zu verhindern.

„Meiner Ansicht nach teilen wir die Verantwortung, zu zeigen, dass China und die Vereinigten Staaten unsere Differenzen bewältigen, verhindern können, dass der Wettbewerb auch nur annähernd zu Konflikten wird, und Wege zu finden, um bei dringenden globalen Problemen zusammenzuarbeiten, die unsere gegenseitige Zusammenarbeit erfordern“, sagte er sagte.

Die Verhinderung von Konflikten mag auf den ersten Blick wie ein rudimentäres Ziel der beiden größten Volkswirtschaften und Militärs der Welt erscheinen. Aber in einem Moment, in dem die Beziehungen zwischen den USA und China auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten sind, sagt es Biden und seinem Team, dass sie so deutlich erklärt haben, was sie zu verhindern versuchen.

Vor den Gesprächen sagten amerikanische Beamte wiederholt, ihr Ziel bei dem Treffen mit Xi sei es, den Beziehungen zu Peking „einen Boden zu geben“, was impliziert, dass sich die Beziehung nicht weiter entwickeln kann.

Sie rechneten nicht damit, dass bis zum Ende des Treffens am Montagabend die großen Differenzen mit China beigelegt sein würden. Aber sie hoffen, dass durch das direkte Gespräch das Risiko vermieden wird, dass ein Missverständnis außer Kontrolle gerät.

US-Beamte haben mit Vorsicht beobachtet, wie China seine Provokationen rund um die selbstverwaltete Insel Taiwan eskaliert, und nach Signalen für Xis Absichten gesucht.

Bisher haben sie keine Anzeichen dafür gesehen, dass Xi beschlossen hat, in Bezug auf Taiwan vorzugehen, das Peking für sich beansprucht. Aber es gibt in Washington einen wachsenden Konsens darüber, dass es keine Frage des Ob, sondern des Wann ist, und viele Analysten glauben, dass der Zeitrahmen immer kürzer wird.

In diesem Zusammenhang übermittelte Biden seine Botschaft an Xi, der selbst mit Wut beobachtet hat, wie die USA massive Lieferungen von Verteidigungswaffen nach Taiwan schicken.

Die gegenseitige Erklärung der „roten Linie“ – was eine militärische Reaktion auslösen könnte – könnte die wichtigste Information sein, die aus den Gesprächen am Montag hervorgeht.