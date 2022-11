Treffen Sie Samsung-Mitarbeiter, die WorldSkills-Champions wurden – Samsung Global Newsroom

Die größte Geschicklichkeitsmeisterschaft der Welt ist zurückgekehrt – und Samsung Electronics hat ihren Platz als Moderator der Gesamtveranstaltung eingenommen. Die WorldSkills Competition 2022 Special Edition war das 46. Mal, dass die Veranstaltung stattfand, und das fünfte Mal, dass Samsung als Moderator der Gesamtveranstaltung teilnahm. Während die Veranstaltung letztes Jahr wegen der Pandemie abgesagt wurde, nehmen dieses Jahr mehr als 1.000 Teilnehmer aus 58 Ländern an dem Wettbewerb teil, der von September bis November in 15 Ländern ausgetragen wird.

Bei der diesjährigen Veranstaltung kämpften Teilnehmer um die weltweite Anerkennung in 61 Fähigkeiten, darunter Cloud Computing, Cybersicherheit, Mechatronik, mobile Robotik und optoelektronische Technologie. In Südkorea fanden die acht Berufswettbewerbe vom 12. bis 17. Oktober bei KINTEX, Goyang, Provinz Gyeonggi, statt.

51 Wettbewerber vertraten Südkorea in 46 Berufen – und 22 davon sind Vertreter von Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics und Samsung Heavy Industries. Sie traten in 17 Disziplinen als Repräsentanten für ihr Land und Unternehmen an.

Eine Geschichte des WorldSkills-Wettbewerbs und seine Auswirkungen

Der WorldSkills-Wettbewerb begann 1950 als ein Ort, um die neuesten Technologien zu teilen, Informationen auszutauschen und Beziehungen zwischen den qualifizierten jungen Talenten der Welt aufzubauen. Um diese Ziele zu verfolgen, wurde der WorldSkills-Wettbewerb in regelmäßigen Abständen in den Mitgliedsländern abgehalten, um neue Trainingsmethoden und Berufsbildungssysteme inmitten einer sich schnell verändernden Branche zu erforschen, zu entwickeln und weiter voranzutreiben.

Mit der Entwicklung dieser Branche entwickelt sich auch der WorldSkills-Wettbewerb. Im Vergleich zu 2007 wurden 14 neue Fähigkeiten in den Bereichen fortschrittliche IT und Konvergenztechnologie hinzugefügt, wie z. B. Cloud Computing, Entwicklung mobiler Anwendungen und Cybersicherheit. Auch die Zahl der Mitgliedsländer ist von 49 im Jahr 2007 auf 85 im Jahr 2022 gestiegen.

Wie Samsung die nächste Generation von Innovatoren sponsert

Im Mittelpunkt der Geschäftsphilosophie von Samsung steht die Betonung der Technologie, eine Idee, dass Fertigung und qualifizierte Talente die Grundlage für zukünftiges Wachstum sind. Im Einklang mit dieser Vision fördert Samsung seit 16 Jahren unzählige talentierte junge Berufstätige, indem es die WorldSkills Competitions und die Korea National Skills Competitions sponsert.

Im Dezember 2006 unterzeichnete Samsung Electronics das Skills Promotion Agreement mit dem Arbeitsministerium. Seit 2007 sponsert Samsung auch den nationalen Berufswettbewerb und das Team Korea für WorldSkills-Wettbewerbe. Darüber hinaus hat Samsung seit 2007 jedes Jahr etwa 100 von allen qualifizierten Spezialisten, die am nationalen Berufswettbewerb teilgenommen haben, eingestellt. Die eingestellten jungen Berufstätigen von Samsung haben als nationale Vertreter am WorldSkills-Wettbewerb teilgenommen und bisher insgesamt 28 Goldmedaillen, 16 Silbermedaillen und 8 Bronzemedaillen gewonnen.

Samsung Electronics hat beschlossen, die WorldSkills Competition 2022 Special Edition mit einem Beitrag von 1,5 Millionen Euro zu sponsern, um alle Teilnehmer zu würdigen, die während der Pandemie trainiert haben, was dazu führte, dass der Wettbewerb um ein Jahr verschoben wurde. Dieses Jahr ist für Samsung von besonderer Bedeutung, da Heedong Lee, ein Mitarbeiter der Mobile eXperience Business Division von Samsung, als WorldSkills-Botschafter und Asien-Pazifik-Vertreter des WorldSkills Champions Trust an dem Wettbewerb teilnehmen wird. Lee gewann zuvor die Goldmedaille im CNC-Fräsen bei den WorldSkills São Paolo 2015.

Der nationale Repräsentant Donggeun Lee im Rampenlicht

Donggeun Lee (24 Jahre), Silbermedaillengewinner für IT-Netzwerksystemverwaltungen beim Korea National Skills Competition im Jahr 2015, nahm an dieser WorldSkills Competition 2022 Special Edition im Cloud Computing teil. Nachdem er zu Samsung kam, trainierte Lee als nationaler repräsentativer Kandidat in der Verwaltung von IT-Netzwerksystemen für die WorldSkills Abu Dhabi 2017. Im Jahr 2020 verwirklichte er seinen Traum, dem Team Korea beizutreten und an den WorldSkills Shanghai 2021 teilzunehmen. Der Wettbewerb verzögerte sich jedoch um a Jahr aufgrund der Pandemie. Mit einem weiteren Jahr Vorbereitung wird Lee nun an der WorldSkills Competition 2022 Special Edition teilnehmen.

„Ich bin fasziniert von Cloud Computing, da es die ultimative Integration fortschrittlicher Technologien mit einem unendlichen Anwendungsbereich ist“, sagte Lee. Überraschenderweise hatte er keine Informationen über den Geschicklichkeitswettbewerb, als er zum ersten Mal die Yangyoung Digital High School betrat. Er erfuhr durch seinen Lehrer von den Berufsweltmeisterschaften und begann seitdem mit dem Training, um zu versuchen, die Goldmedaille bei den Berufsweltmeisterschaften zu gewinnen. „Der WorldSkills-Wettbewerb war lange Zeit mein Traum“, sagte Lee. „Ich habe mein Bestes gegeben, um diesen Traum zu verwirklichen, und jetzt bin ich bereit, mich ihm direkt zu stellen.“

Bei der Vorbereitung auf den diesjährigen Wettbewerb betonte Lee, dass es sehr wichtig sei, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben. „Ich möchte die Person werden, die sich nicht nur für die neuesten Trends interessiert, sondern sie auch kreiert und vorantreibt“, sagte Lee zu seiner Karriere nach diesem Wettbewerb.

WorldSkills-Champions entfesseln ihr volles Potenzial bei Samsung

Samsung hat eine lange Tradition in der Förderung von WorldSkills Champions und stellt häufig qualifizierte junge Fachkräfte von den nationalen Berufswettbewerben in Korea ein. Lesen Sie mehr über die Geschichten von Samsung-Mitarbeitern, die ihre Leistungen beim WorldSkills-Wettbewerb übertroffen haben und nun ihre Fähigkeiten in ihren Bereichen entfesseln.