Treffen Sie die Schauspielerin Nia Long und seine anderen Exen – Hollywood Life

Bildnachweis: MediaPunch/Shutterstock

Ime Udoka ist vor allem als Cheftrainer der Boston Celtics bekannt.

Er war zuletzt öffentlich mit der Schauspielerin Nia Long zusammen.

Es ist nicht bekannt, dass er andere öffentliche Beziehungen hatte.

Die Trennung von Ime und Nia wurde im Dezember 2022 bestätigt, zwei Monate nachdem er wegen einer angeblichen Affäre mit einer Mitarbeiterin des Teams von den Boston Celtics suspendiert worden war.

Ich bin UdokaDer 45-jährige ist nicht nur ehemaliger Trainer der Boston Celtics, sondern auch ehemalige langjährige Partnerin der Schauspielerin Nia Lang51. Das Paar fing 2010 an, sich zu verabreden und hat sogar ein gemeinsames Kind, aber am 6. Dezember 2022 bestätigte Nias Vertreter dies PERSONEN dass die beiden sich getrennt hatten. „Die Situation ist unglücklich und schmerzhaft, aber Nia konzentriert sich auf ihre Kinder und baut ihr Leben wieder auf“, sagte eine Quelle der Verkaufsstelle, während der Sprecher sagte, sie seien „nicht mehr zusammen, aber weiterhin voll und ganz der gemeinsamen Erziehung ihres Sohnes verpflichtet [Kez].“

Die Trennung geschah zwei Monate, nachdem Ime wegen einer angeblichen Affäre mit einer Mitarbeiterin des Teams von den Boston Celtics suspendiert worden war. Am 23. September 2022 brach die Schauspielerin ihr Schweigen über Imes angebliche Affäre, die Berichten zufolge zu seiner Suspendierung aus seinem Team führte. „Die Liebe und Unterstützung von Familie, Freunden und der Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit bedeutet mir so viel“, sagte Nia PERSONEN. „Ich bitte darum, dass meine Privatsphäre respektiert wird, während ich die jüngsten Ereignisse verarbeite. Vor allem bin ich Mutter und werde mich weiterhin auf meine Kinder konzentrieren.“

Nachfolgend finden Sie alles, was Sie über Nia und die langjährige Romanze des ehemaligen Basketballspielers wissen müssen.

Die Chronik von Nia Long & Ime Udoka

Das Liebe Jones Die Schauspielerin und Ime wurden vor über einem Jahrzehnt im Jahr 2010 offiziell bekannt. Sie trafen sich zum ersten Mal durch einen gemeinsamen Freund, der herausfand, dass die beiden zur gleichen Zeit in Boston waren US Weekly. Und anscheinend verstanden sie sich sofort, denn 2011 hatte Nia entdeckt, dass sie mit ihrem und Imes erstem gemeinsamen Kind schwanger war. Im Juni dieses Jahres erzählte Nia Reportern bei den BET Awards von ihren aufregenden Neuigkeiten. „Ich sollte nach Ghana gehen, um einen Film zu machen, und da habe ich erfahren, dass ich schwanger bin“, sagte sie damals. „Ich hatte einen Arzttermin, um mich gegen Gelbfieber impfen zu lassen, und sie sagten: ‚Miss Long, wir können Ihnen keine Spritze geben.’“ Als sie ihr sagten, dass sie schwanger sei, sagte sie: „Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Es war der beste Moment und die süßeste Überraschung aller Zeiten.“

Ime und seine Hauptdarstellerin verlobten sich vier Jahre später im Jahr 2015, obwohl sie öffentlich gesagt hatte, dass sie nicht heiraten möchte. Im Dezember 2021 eröffnete Nia Wesen über ihren Glauben an die Ehe. „Liebe ist kompliziert, fangen wir einfach damit an“, sagte sie. „Und dann fängst du eine Ehe an, die ich noch nie geheiratet habe. Und dafür gibt es einen Grund, denn ich weiß nicht, dass ich „Ja“ sagen muss, um dir zu beweisen, dass ich dich liebe. Aber auch, was bedeutet Ehe wirklich [mean]… dass du mich jetzt besitzt und ich dich? Ich verstehe diesen Teil nicht“, fügte Imes Verlobte hinzu.

Zwei Jahre vor ihrer Verlobung sprach sie mit Ausrollen während einer Pressekonferenz über den Wunsch nach einem langfristigen Partner. „Man muss ein offenes Herz haben, um verwundbar zu sein, es zu akzeptieren, wenn es kommt. Ich denke, je mehr Erfolg du als Frau hast, desto mehr denkst du: „Nun, ich brauche nicht wirklich einen Mann, denn schau – ich habe alles, was ich will“, aber die Wahrheit ist, dass du irgendwann einen Partner brauchst in deinem Leben wirst du nicht alleine gehen wollen“, das Freitag sagte Stern. Obwohl sie seit über sieben Jahren verlobt sind, haben Ime und Nia nie offiziell den Bund fürs Leben geschlossen.

Alles, was Sie über Ime Udoka und mehr von ihren Exen wissen sollten

Nachdem Ime wegen angeblicher Romanze mit einer Mitarbeiterin der Boston Celtics im September 2022 suspendiert worden war, bestätigte Nias Vertreter, dass sich die beiden im Dezember 2022 getrennt hatten.

Ihre beiden Kinder

Wie oben erwähnt, haben Nia und Ime ein gemeinsames Kind, Kez Sunday Udoka10. Sie hat aber auch einen 21-jährigen Sohn, Massai Schiwago Dorsey IIden sie im Jahr 2000 mit ihrem damaligen Freund begrüßte, Massai Z. Dorsey. 2009 sprach Nia ihre Erfahrungen als alleinerziehende Mutter an Scheinwerfer zu Nachtlicht. Obwohl sie der Verkaufsstelle sagte, dass der Vater ihres ältesten Sohnes „total involviert“ war, war sie immer noch für den größten Teil des Tages verantwortlich. „Ehrlich gesagt, es ist Organisation und Planung … und ein sauberes Haus! Geduld ist super wichtig als alleinerziehende Mutter. Du musst etwas geduldiger sein, weil die ganze Verantwortung bei dir liegt … bitte um Hilfe!“, sagte sie damals.

Nia teilt oft viele Fotos ihrer beiden Jungs auf ihrem Instagram. Am 7. September 2022 teilte sie ein entzückendes Schulanfangsfoto von sich und Imes Sohn Kez. Die Schönheit betitelte den Instagram-Post: „Da ist er … mein leckerer kleiner Junge!“ Nia und ihr ältester Sohn Massai II werden oft gesehen, wie sie gemeinsam Produkte für den Smile Direct Club in ihren sozialen Medien bewerben. Am 4. August 2022 teilte sie ein süßes Foto von ihnen mit der Überschrift: „Massai nähert sich dem Ende seiner @smiledirectclub-Reise und er hat den Prozess absolut geliebt! Als Mutter ist mir das Selbstvertrauen meines Sohnes sehr wichtig.“

Nia Longs Ex-Freunde

Vor Ima war die Schauspielerin mit einer Handvoll Hollywood-Herzensbrechern verbunden. Von 1993 bis 1995 Nia und ehemaliger Basketballspieler Chris Weber, 49, waren in einer festen Beziehung zusammen. Von 1999 bis 2001 ging sie dann mit Massai aus. Der Star war auch mit der Sängerin verbunden Ricky FanteLeadsänger der Rolling Stones Mick JaggerRapper 50 CentRapper TIund mehr.

Sie wurde auch verlinkt Stolz Schauspieler Kevin Phillips für vier Monate im Jahr 2008. Zwei Jahre später ließ sie sich auf Ime ein und der Rest ist Geschichte.