Treffen Sie die Armee von Robotern, die kommen, um knappe Arbeitskräfte zu ersetzen

Eine neue Welle von Robotern kommt auf uns zu – und in einer Welt, in der es an Arbeitskräften mangelt, freuen sich Unternehmensleiter mehr denn je darauf, sie willkommen zu heißen.

Eine Kombination aus unter Druck geratenen Arbeitgebern, technologischen Sprüngen und verbesserter Kosteneffizienz hat eine rasche Expansion der weltweiten Roboterarmee vorangetrieben. Laut Daten, die am Donnerstag von der Handelsgruppe International Federation of Robotics veröffentlicht wurden, wurden im vergangenen Jahr weltweit eine halbe Million Industrieroboter installiert – ein Allzeithoch, das den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2018 um 22 % übertrifft.