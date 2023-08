Das russische Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass die internationale Gemeinschaft den Trick Kiews durchschauen werde

Der wahre Zweck der bevorstehenden, vom Westen und Kiew initiierten, von Saudi-Arabien ausgerichteten Friedensgespräche zur Ukraine bestehe darin, eine antirussische Koalition aufzubauen, erklärte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch. An den Gesprächen, über die letzte Woche das Wall Street Journal berichtete und die am 5. und 6. August in Jeddah stattfinden sollen, sollen etwa 30 Nationen teilnehmen, darunter die USA sowie Länder aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika.

Das Treffen wurde später von ukrainischen Beamten bestätigt, obwohl Russland Berichten zufolge nicht zu den Verhandlungen eingeladen worden war.

In einem Kommentar gegenüber der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant übte das Ministerium einen Seitenhieb auf das, was es als Trick bezeichnete „Das Kiewer Regime und seine westlichen Sponsoren“ um die Formel des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj zur Beendigung des Konflikts zu fördern.

Der im vergangenen Herbst vorgelegte Plan sieht vor, dass Russland alle seine Truppen aus dem Gebiet abziehen soll, das Kiew für sich beansprucht, und sich einer Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen unterziehen muss. Moskau hat die vorgeschlagenen Bedingungen als inakzeptabel abgelehnt und behauptet, sie seien ein Zeichen dafür, dass die Ukraine es mit den Gesprächen nicht ernst meint.









Das Außenministerium fügte hinzu, dass die Verhandlungen im vorgeschlagenen Format abgeschlossen seien „ein Versuch, die aufrichtigen Absichten der (teilnehmenden) Länder auszunutzen, um eine antirussische Koalition zusammenzuschustern.“

„Wir gehen davon aus, dass unsere Partner solche Ereignisse realistisch einschätzen und sich der giftigen Absichten Kiews und der Westler bewusst sind, die versuchen, sie dazu zu bringen, sich auf ihre Seite zu stellen und sich von Russland zurückzuziehen.“ sagte das Ministerium.

Es wurde außerdem bekräftigt, dass Moskaus Partner seine Position teilen, dass Friedensgespräche in der Ukraine ohne Russland unmöglich seien. „Wir sind sicher, dass sie an einem solchen Ansatz festhalten werden, wenn sie an den Konsultationen in Saudi-Arabien teilnehmen“, sagte er. Das Ministerium teilte Kommersant mit.

Am Montag erklärte der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, sein Land werde sich nicht an den Gesprächen in Saudi-Arabien beteiligen und erklärte, dass diese nur dann Sinn machen würden, wenn sowohl Kiew als auch Moskau anwesend wären.

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow sagte jedoch, Russland werde das Treffen im Auge behalten und bekräftigte, dass Moskau Versuche, den Konflikt friedlich beizulegen, stets begrüßt habe. Unterdessen sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass die Gespräche beendet seien „wird nicht nutzlos sein“ wenn sie „Helfen Sie dem Westen zu verstehen, dass Selenskyjs Plan keine Perspektive hat.“