Xi zu Gesprekken eingetrofen in Moskou

Het is de eerste Treffen voor vier jaar: De Chinese president Xi Jinping is zu einem Staatsbesuch in Moscow angekommen. Angesichten van Oekraïne-Krieges zijn der Kreml auf nieuwe Partnershipschaften angewiesen. President Poetin zal “Russlands Sichtweise auf den Konflikt” erläutern zudem.

Der Chinese Staats- und Partechef Xi Jinping bevindt zich in Moskou en is een dreitägigen Staatsbesuch in Rusland eingetrofen. De Staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti publiceert Bilder seines Flugzeugs nach der Landung auf dem Moskauer Regierungsflughafen Wnukowo. Voor de staatsgast wurde vor der machine een roter Teppich ausgerollt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte das Treffen von Poetin en Xi “sehr wichtig” en kennis van het begin rond 16.30 Uhr Moskauer Zeit (14.30 Uhr CEST). Geplant tijdens een offizielle Begrüßungszeremonie, een Zweiergespräch, een Unterhaltung im Beisein russischer en chinees Delegationen sowie een gemeinsames Abendessen, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Bei dem Staatsbesuch wollen Xi en Kreml-Chef Wladimir Putin nach russischen Angaben een “neue Ära” der bilaterale Beziehungen einläuten. Dazu is laut Kreml die Unterzeichnug einer gemeinsamen Erklärung geplant. Das Chinese Außenministerium bezeichnete Xis Reise als “Besuch für den Frieden”. Xi en Poetin hebben allebei bilaterale betrekkingen en grote internationale en regionale thema’s.

“Naturlich wird die Ukraine auf der Tagesordnung stehen”, meinte Peskow zudem. “Natuurlijk heeft Präsident Poetin ausführliche Erläuterungen abgeben, damit Xi aus erster Hand die aktuelle Sichtweise der Russian Seite komommen kann.”