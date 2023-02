“Ich habe mit Oliver Bierhoff vor einigen Wochen telefoniert und droeg mich in Kürze auch mit ihm in München”, Verriet Völler der Bild am Sonntag. Ziel van gesprek: “Ein bisschen austauschen und erfahren, wie aus seiner Warte heraus die letzten Jahre were.”

Damit zal Völler elke keer dat een eindruck gewonnen heeft, wel Aufgaben en delegeren kan. “Die Felder, die er (Bierhoff (Anm.)) beackern musste, waren ja enorm. Das war schon einen Tick zu viel, da hätte er sich den ein of anderen Mann dazu den können”, aldus Völler.

Inzicht in Heim-EM 2024 gab Völler zudem noch een Versprechen ab: “Dass wir alles dafür tun, DFB en auch die Liga, dass wir uns inanderthalb Jahren als Deutschland wunderbar präsentieren.” Besonders Bundestrainer Hansi Flick zal veel moeite doen om de ruggengraat te raken, waardoor Flick ausschließlich auf den sportlichen Erfolg konzentrieren kann.