Treffen in Brüssel: Das sind die Baustellen des EU-Gipfels

Ukraine, Migration und Subventionen: Auf dem EU-Gipfel gibt es für die Staats- und Regierungschefs viel zu besprechen. Worauf es beim heutigen Treffen in Brüssel ankommen wird.

Ukraine

Aus Sicherheitsgründen blieb lange unklar, ob Wolodymyr Selenskyj die Einladung nach Brüssel annehmen würde. Jetzt ist klar, dass er tatsächlich kommt. Selenskyj wird heute Morgen zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum EU-Gipfel reisen. Der ukrainische Präsident will zunächst im Europaparlament und dann auf dem Sondergipfel für die EU-Mitgliedschaft seines Landes werben.



Er sollte jedoch nicht mit konkreten Zusagen und einem schnellen Beitritt rechnen. Dafür ist die Ukraine noch zu weit von europäischen Standards entfernt. Denn die EU-Staaten erkennen ausdrücklich an, dass sich die Regierung Selenskyj um die Umsetzung der notwendigen Reformen bemüht.

Die Russland-Sanktionen

Klar ist: Der wirtschaftliche Druck auf Russland wird weiter zunehmen. Eine Preisobergrenze für russische Ölprodukte wurde bereits beschlossen, und die nächsten Sanktionen werden vorbereitet. Die Vorschläge sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

So gibt es zum Beispiel immer noch Streit um den Boykott russischer Diamanten, gegen den sich Belgien wehrt, oder um ein Importverbot für Kernbrennstäbe, das unter anderem an Frankreich und Finnland scheitert. Auch die Gazprom Bank bleibt verschont, weil einige Länder wie Ungarn und Österreich noch mit russischem Erdgas versorgt werden und die Zahlungen über die russische Bank abgewickelt werden.

Deshalb wird es bei diesem Gipfel eher darum gehen, Konten und Einreisesperren anderer Putin-Anhänger zu sperren und dafür zu sorgen, dass die bisherigen Strafmaßnahmen nicht einfach umgangen werden können.

Die EU stimmt auch zu, dass Kriegsverbrecher und die Verantwortlichen des russischen Angriffs zur Rechenschaft gezogen werden müssen, beispielsweise vor einem Sondertribunal mit Sitz in Den Haag.

Die Migration

Die EU hat im vergangenen Jahr rund eine Million Asylanträge registriert. In vielen Ländern stoßen die Aufnahmekapazitäten mittlerweile an ihre Grenzen, auch weil mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine gleichzeitig untergebracht und versorgt werden müssen.

Wie kann eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen organisiert werden? Diese zentrale Frage ist noch ungeklärt. Für einen festen Zulassungsschlüssel gibt es keine Mehrheit, ebenso wenig wie für die Forderung aus Ungarn, Polen oder Griechenland, den Bau von Zäunen und Mauern an den Außengrenzen mit europäischem Geld zu finanzieren. Die Bundesregierung wünscht sich klare Vereinbarungen, wie die legale Einwanderung nach Europa besser geregelt werden kann.

Auch beim Thema Abschiebungen gibt es viel zu besprechen. Einige, wie Österreich und die schwedische Ratspräsidentschaft, wollen eine Mischung aus wirtschaftlichem Druck und Handels- oder Visaerleichterungen anwenden, um Drittländer dazu zu bringen, ihre illegal eingereisten Bürger zurückzunehmen. Andere wie Deutschland, Luxemburg oder Portugal hingegen halten eine solche „Zuckerbrot-und-Peitsche“-Taktik für den falschen Weg.

Die Industriepolitik

Wie soll die EU auf das riesige Subventionspaket reagieren, mit dem die US-Regierung den klimafreundlichen Umbau ihrer Wirtschaft vorantreiben will? In Brüssel jedenfalls ist die Sorge groß, dass die Milliardengelder aus Washington größtenteils an amerikanische Unternehmen gehen und die europäische Konkurrenz abgehängt wird.

Einige, wie Frankreich oder Italien, wollen deshalb ein „Europe-First-Programm“, das von einem „Souveränitätsfonds“ bezahlt wird, für den die EU gemeinsam Kredite aufnehmen soll. Die Bundesregierung lehnt jedoch neue Schulden ab und weist darauf hin, dass der Corona-Hilfsfonds noch gut gefüllt ist. Das sehen unter anderem die Niederlande genauso.

Grundsätzlich stimmt die EU darin überein, dass die Regeln für staatliche Beihilfen gelockert werden sollten. Allerdings besteht auch die Befürchtung, dass dann ein Subventionswettlauf losgeht, „der wenigen hilft und vielen schadet“, wie es etwa in den Niederlanden heißt. Vor allem kleinere Länder fürchten, abgehängt zu werden, denn nur reiche Länder wie Deutschland oder Frankreich können sich eine großzügige wirtschaftliche Entwicklung leisten.

Der Gipfel soll sich daher für faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt einsetzen. Im Klartext heißt das: Bitte keine nationalen Alleingänge.

Der Stundenplan

Normalerweise sind für solche Treffen, wie in Brüssel üblich, zwei Tage vorgesehen. Einige Leute denken jedoch, dass der Donnerstag eigentlich genug ist. Die Themenliste sieht vergleichsweise übersichtlich aus. Und weil die Positionen noch zu weit auseinander liegen, ist mit konkreten Entscheidungen frühestens bei den nächsten Gipfeln im März oder Juni zu rechnen.

Wenn es also heute früh genug losgeht und niemand seine Redezeit überschreitet, könnte es nach dem gemeinsamen Abendessen vorbei sein. Eine dramatische Nachtsession erwartet jedenfalls niemand.