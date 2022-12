Treffen des Investing Club von Jim Cramer am Mittwoch: China, Danaher, Apple

Jeden Wochentag hält der CNBC Investing Club mit Jim Cramer um 10:20 Uhr ET einen „Morning Meeting“-Livestream ab. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Momente vom Mittwoch. Kaufen und Halten von EL Möglicher DHR-Handel Immer noch wie AAPL 1. Kaufen und Halten von Estee Lauder China kündigte am Mittwoch erhebliche Rücknahmen seiner strikten Null-Covid-Politik an. Und wir wiederholen unseren Rat, Aktien von Estee Lauder (EL) zu kaufen, das mehr als ein Drittel des Umsatzes in China macht und dessen Aktienkurs steigen dürfte, sobald das Land seine Wirtschaft wieder vollständig öffnet. „Ich möchte, dass Sie Estee Lauder kaufen, und ich möchte, dass Sie daran festhalten, da sich die Fakten als besser herausstellen und die Analysten die Zahlen erhöhen müssen“, sagte Jim Cramer am Mittwoch. Estee Lauder handelte am Mittwoch um fast 2 % niedriger bei 232,44 $ pro Aktie, inmitten einer breiteren Marktvolatilität. 2. Möglicher Danaher-Trade Wir suchen nach einer Möglichkeit, den Dip bei Danaher (DHR) zu kaufen, einem weiteren starken Spiel inmitten der Wiedereröffnung Chinas. Die Ausgliederung des Geschäftsbereichs Umwelt- und angewandte Lösungen durch das Unternehmen sowie die Verlagerung hin zu einem reinen Diagnostik- und Biopharmaunternehmen sollten mehr Stabilität für die Aktie bedeuten. Darüber hinaus hat Danaher nach früheren Ausgliederungen eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen. Die Aktie stieg am Mittwoch um 0,5 % auf 266,68 $ pro Aktie. 3. Uns gefällt immer noch, dass Apple Morgan Stanley am Mittwoch die iPhone-Liefererwartungen von Apple (AAPL) für das Dezemberquartal um 3 Millionen Einheiten gesenkt hat, nachdem die Prognosen im letzten Monat um 6 Millionen Einheiten gekürzt worden waren. Die Bank prognostiziert nun, dass Apple in diesem Quartal 75,5 Millionen Einheiten ausliefern wird, was auf die jüngsten Produktionsausfälle in China aufgrund von Covid-19-Lockdowns zurückzuführen ist. Da der Druck in China wahrscheinlich nachlässt, halten wir jedoch an unserem Apple-Mantra fest: Besitze es, handele nicht damit. (Jim Cramer’s Charitable Trust ist Long AAPL, DHR, EL. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelswarnung, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTITIONSCLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN ZUSAMMEN MIT UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DURCH IHREN ERHALT VON INFORMATIONEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTING CLUB BEREITGESTELLT WERDEN, BESTEHT KEINE VERPFLICHTUNG ODER PFLICHT ODER WIRD DURCH IHREN ERSTELLT. KEIN SPEZIFISCHES ERGEBNIS ODER GEWINN WIRD GARANTIERT.