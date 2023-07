Treffen der EU-Innenminister: Wo die EU immer noch uneinig ist über das Asylpaket

Stand: 20.07.2023 17:13 Uhr

EU-Innenminister beraten in Logroño über das EU-Asylpaket und verbesserte Partnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern im Migrationsfall. Auch Sicherheitsmaßnahmen haben Priorität.

Im vergangenen Monat einigten sich die EU-Innenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg auf große Teile des Asylpakets. Es sieht Asylzentren an den Außengrenzen und beschleunigte Verfahren für Migranten vor, die kaum Aussicht auf ein Bleiberecht haben. Einige Details des Pakets sind jedoch noch unklar. Dazu gehört: Wie kann Ländern an den EU-Außengrenzen in Krisensituationen geholfen werden, wenn die Zahl der Migranten dort sprunghaft ansteigt oder Drittstaaten sie als Waffen gegen die EU einsetzen? Dies wird beim informellen Treffen der Innenminister im spanischen Logroño besprochen.

„Wiederaufnahmeverfahren notwendiger Standards im Asylverfahren“

„Es gibt noch Standards, die neu verhandelt werden müssen, aus deutscher Sicht müssen wir sicherstellen, dass Standards nicht über eine Krisenverordnung nach hinten abgesenkt werden können“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Es geht um Standards im Asylverfahren in einer solchen Krise.

Der Vorschlag sieht vor, dass Rückführungen aus Ländern mit Sekundärmigration, also Deutschland oder den Niederlanden, in Länder wie Italien und Griechenland ausgesetzt werden könnten, wenn diese bereits mit vielen Migranten überlastet sind.

Diskutiert wird auch, ob Ersteinreiseländer wie Italien und Griechenland bei besonders vielen Migranten weniger streng kontrollieren sollten. „Nein, damit kann auch Deutschland nicht leben, deshalb verhandeln wir noch“, sagte der Innenminister.

Maßnahmen zur sicheren Migration und Menschenrechtsstandards

Die Innenminister sind sich jedoch einig, dass die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten verbessert werden muss. Erst vor wenigen Tagen hat die EU eine millionenschwere Einigung mit Tunesien erzielt. Das Land soll verhindern, dass Menschen sich auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer begeben, und gleichzeitig tunesische Migranten aufnehmen, die in der EU keinen Asylstatus erhalten haben.

Im Gegenzug hilft die EU dabei, die Küstenwache besser auszustatten und setzt sich für die Schaffung legaler Fluchtwege ein. Berichte, wonach tunesische Sicherheitskräfte Migranten in der Wüste zurückgelassen hätten, lassen jedoch Zweifel an der Einhaltung von Menschenrechtsstandards aufkommen. Es stellt sich die Frage, wie die EU deren Verstöße verhindern will.

Dies kann laut Faeser nur durch die Einhaltung und Überwachung dieser Menschenrechtsstandards vor Ort verhindert werden. „Deshalb sind wir mit der Bundespolizei und unseren eigenen Projekten vor Ort, um zum Beispiel die Polizei auszubilden und Menschenrechtsstandards einzuhalten. Ich denke, das ist der effektivste Weg.“

„Partnerschaften für eine geführte Migration“

Allerdings stand die bisherige Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern stets auf wackeligen Beinen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Migrationsabkommen mit der Türkei immer wieder als Druckmittel gegen die EU genutzt. Kritiker befürchten, dass auch das autokratisch regierte Tunesien ein unzuverlässiger Partner sein wird.

Allerdings besteht unter den Innenministern ein breiter Konsens darüber, dass es ohne solche Partnerschaften nicht gehen wird. „Wir lagern die Verantwortung für Migration nicht aus. Aber wenn wir die Migration steuern und verhindern wollen, dass Menschen im Mittelmeer sterben, dann ist es unbedingt notwendig, mit Partnerländern zusammenzuarbeiten, und Tunesien ist ein solches Partnerland“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

EU-Asylpaket vor der Europawahl angestrebt

Nach dem Willen der EU-Länder und des Parlaments soll das EU-Asylpaket noch vor der Europawahl 2024 in Kraft sein. Die Verhandlungen hierzu haben bereits begonnen. Das Parlament setzt sich unter anderem dafür ein, dass Migranten zur Umsiedlung verpflichtet werden, wenn sich ein Staat an der EU-Außengrenze in einer Krise befindet.

Polen und Ungarn lehnen eine solche obligatorische Aufnahme von Flüchtlingen seit Jahren vehement ab. Den diesbezüglichen Kompromiss der Länder hatten sie bereits abgelehnt. Beim EU-Innenministertreffen wird auch die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Drogenhandels thematisiert. Dies wird morgen auch ein Thema für die EU-Justizminister in Logroño sein.