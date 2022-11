Treffen auf Bali beginnt: G20-Gipfel will Ukraine-Krieg scharf verurteilen

Stand: 15.11.2022 4:32 Uhr

Das ist keineswegs selbstverständlich: Auf dem heute beginnenden G20-Gipfel soll es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Trotz Russlands Mitgliedschaft verurteilt der Entwurf den Krieg in der Ukraine klar.

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien haben sich die Chefunterhändler der Europäischen Union und der 19 führenden Wirtschaftsmächte auf einen Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Dies bestätigte EU-Ratspräsident Charles Michel bei einer Pressekonferenz am Vormittag.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist es der EU und den westlichen Staaten trotz anfänglichem Widerstand Moskaus gelungen, den Krieg Russlands gegen die Ukraine in dem Text scharf zu verurteilen.

Am Vorabend erklärten Diplomaten, Russland sei bereit, eine solche Passage zu akzeptieren. Laut einem westlichen Diplomaten ist der russische Angriff eindeutig als Krieg zu bezeichnen – und nicht als militärische Spezialoperation, wie Kreml-Chef Wladimir Putin sagte.

Russland isoliert

Ein hochrangiger US-Beamter sagte am Dienstag, dies sei eine starke Verurteilung der meisten Mitglieder der G20-Gruppe. Im Fokus stand die Bildung einer möglichst breiten Koalition innerhalb der G20. Das war erfolgreich.

Die Zustimmung Russlands zum Textentwurf wurde als Zeichen gewertet, dass Moskau in der G20-Gruppe nicht einmal mehr auf die Unterstützung seines mächtigen Partners China zählen kann, wenn es um die Ukraine geht.

Das G20-Treffen hat offiziell begonnen

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali hat derweil der G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer offiziell begonnen. Das Treffen im Urlaubsort Nusa Dua begann mit rund einer halben Stunde Verspätung, weil US-Präsident Joe Biden lange auf sich warten ließ.

Anschließend wurde der 79-Jährige vom Gastgeber, dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo, begrüßt. Im Konferenzraum begrüßte Biden Bundeskanzler Olaf Scholz mit Handschlag und umarmte Indiens Premierminister Narendra Modi. Russlands Präsident Wladimir Putin bleibt dem Treffen fern.

Der Grund für Bidens Verzögerung war zunächst unklar. Das Weiße Haus teilte jedoch mit, dass der US-Präsident am Vormittag negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Zuvor war bekannt geworden, dass der kambodschanische Premierminister Hun Sen positiv getestet wurde. Biden nahm am Wochenende am Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Kambodscha teil und traf dort auch mit Hun Sen zusammen. Das Weiße Haus sagte, er zähle nach den CDC-Richtlinien nicht als enger Kontakt.

Gastgeber Widodo warnt vor einer neuen Teilung der Welt

Zu Beginn des Gipfels warnte Gastgeber Widodo vor einer neuen Spaltung der Welt. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Völkern der Welt“, appellierte der Gastgeber an die anderen Teilnehmer, darunter Russlands Außenminister Sergej Lawrow. „Wir sollten die Welt nicht in zwei Teile teilen.“ Dazu gehört die Einhaltung internationaler Grundsätze.

In Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine fügte Widodo hinzu: „Wir müssen den Krieg beenden. Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig, unserer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen gerecht zu werden.“