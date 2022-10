Travis Scott reagiert auf Behauptungen, er habe Kylie Jenner betrogen

CNN

Travis Scott hat Spekulationen, er habe die Mutter seiner Kinder, Kylie Jenner, betrogen, zurückgewiesen.

Alles begann letzte Woche, nachdem Instagram-Model Rojean Kar Berichten zufolge Szenen von Scott am Set eines Shootings geteilt hatte. Im Jahr 2019 bestritt Kar, dass sie der Grund dafür war, dass Scott und Jenner zu dieser Zeit eine Pause in ihrer Beziehung eingelegt hatten.

Das Geschwätz löste sich aus, weil Kar und Scott zusammen am Set waren, und er ging zu seinen Instagram-Geschichten, um es anzusprechen.

„Eine ungebetene Person schlich Fotos auf ein angeblich geschlossenes Set, während ich bei einem Video Regie führte. Ich sage das zum letzten Mal. Ich kenne diese Person nicht“, schrieb er. „Ich war noch nie mit dieser Person zusammen. Hören Sie also bitte mit den ständigen Cyberspielen und dem fiktiven Geschichtenerzählen auf.“

The Shade Room hat auf ihrem Instagram-Account ein Video von Kar gepostet, in dem sie Scott anprangert, weil er gesagt hat, er kenne sie nicht.

„Zu sagen, dass du mich nicht kennst und noch nie bei mir warst, wenn du definitiv bei mir warst, wenn verdammt noch mal jeder dich mit mir gesehen hat, wenn ich Bilder und Videos von dir mit mir habe, komm an“, sagte sie.

Kar sagte in dem Video auch, dass sie am Valentinstag mit Scott zusammen war, woraufhin er auf seinen IG-Geschichten Fotos vom 14. Februar veröffentlichte, die einen dekorierten Tisch zeigten und lauteten: „Wenn du am V-Tag nicht an diesem Tisch warst, dann u war nicht bei mir.“

CNN hat Kar und Vertreter von Scott und Jenner um einen Kommentar gebeten.

Scott und Jenner sind Eltern einer vierjährigen Tochter und eines acht Monate alten Sohnes.