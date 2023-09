Travis Barker ist in den sozialen Medien wieder aufgetaucht, nachdem er die Blink-182-Tour wegen einer „dringenden Familienangelegenheit“ verlassen hatte.

Der Schlagzeuger – der mit seiner Frau einen kleinen Jungen erwartet Kourtney Kardashian– machte einen kurzen Cameo-Auftritt in „Sohn“. Landon Barkerist am 4. September auf TikTok Live, obwohl er während seines Videoauftritts keine persönlichen Daten preisgab. Stattdessen schenkte er dem 17-Jährigen einfach einen Kapuzenpullover.

Blink-182 kündigte Travis‘ vorübergehenden Rücktritt von der Tour am 1. September an und informierte die Fans darüber, dass er nach Kalifornien zurückkehren würde und dass sie einige ihrer Tourdaten in Großbritannien verschieben müssten.

„Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis in seine Heimat in die Staaten zurückkehren“, schrieb die Band in einer Social-Media-Erklärung. „Die Shows in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben. Weitere Informationen zu seiner Rückkehr nach Europa und zu neuen Terminen werden veröffentlicht, sobald verfügbar.“

Und obwohl Travis selbst sich noch nicht öffentlich zu der Familienangelegenheit geäußert hat, hat er am 1. September Bilder aus einem Raum gepostet, der wie ein Gebetsraum aussah.