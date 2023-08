Travel bus aus Freistadt verunglückte auf Weg nach Noorwegen

Bei einem Reisebus-Unfall auf der deutschen Autobahn 2 bei Peine östlich von Hannover since 18 Menschen letzt. Der aus Österreich kommende Bus war laut Polizei auf dem Weg nach Norwegen gewesen. Bei alle Passagiers en de Chauffeur behandelen es sich um österreichische Staatsbürger bzw. Staatsbürgerinnen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Wien auf APA-Anfrage. Deze reis vindt plaats in Linz.

Meer Insassen werden zwaar verletzt.

Erstmeldung von Polizei gecorrigeerd

Een politiewoordvoerder heeft een vorm gegeven aan Angaben, die 19 mensen verletzten heeft gewonnen. Het is mogelijk dat niemand de Verletzungen erlitten, sagte sie. Alle betrokkenen zien mit leichten Verletzungen davongekommen. Insgesamt were ihren Angaben zofolge 19 Fahrgäste im Bus. Das Busunternehmen hat der Polizeisprecherin zufolge seinen Sitz in Freistadt (Opper-Oostenrijk).

Laut Auskunft der Österreichischen Botschaft in Berlin seien zwei Personen mit etwas swwereren Verletzungen vorläufig stationär im Spital aufgenommen be, gerapporteerd door de Ministeriumssprecherin der APA. Andere Reisende seien vom Reiseveranstalter in Hotels unterbracht be, sie sollen, sobald sie transportfähig seien, nach Hause werden gebracht. Aus welchen Regionen die Passagere tribes, wurde nicht bekanntgeben.

Grosseinsatz nach Busunfall

Autobahn Richtung Hannover Gert

Der Bus war Samstagfrüh von der Fahrbahn Richtung Hannover abgekommen en in een Graben liegen geblieben. Dabei stürzte das Fahrzeug auf die Seite. Die Unfallursache war zunächst nicht klar. Außer dem Bus gab es keine weiteren Beteiligten. „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an“, zei een politie-precherin. Neben Polizei en Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

De Fahrzeug konnte am Samstagvormittag geborgen en abgeschleppt zijn. Die Unfallstelle ligt zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald.

