Familie und Freunde fürchteten um die 22-jährige Shani Louk. Nun herrscht Gewissheit: Die junge Frau ist tot. Die Familie glaubte zuvor, sie sei in den Gazastreifen entführt worden.

Das Deutsch Shani Louk wollte wie tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete am 7. Oktober in einem Blutbad, als Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel angriffen. Bei der Party in der Negev-Wüste kamen mindestens 260 Menschen ums Leben – darunter auch Shani Louk. Die israelische Armee informierte die Familie am Montagabend über den Tod der jungen Frau, wie Mutter Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die Familie angenommen, Shani Louk sei in den Gazastreifen entführt worden.

Die Nachricht sei schrecklich, sagte er Ricarda Louk. Aber es ist gut, jetzt Gewissheit zu haben. „Wenigstens hat sie nicht gelitten.“ Ricarda Louk setzte sich mit zahlreichen Interviews in internationalen Medien für die Freilassung ihrer Tochter und der anderen Geiseln ein.

Mit Betroffenheit teilen wir mit, dass der Tod des 23-jährigen deutsch-israelischen Shani Luk bestätigt wurde. Shani, der von einem Musikfestival entführt und von Hamas-Terroristen gefoltert und durch Gaza herumgeführt wurde, erlebte unfassbare Schrecken. Unsere Herzen sind gebrochen 💔. Möge ihre Erinnerung… pic.twitter.com/svSArX3XSx — Israelisches Außenministerium (@IsraelMFA) 30. Oktober 2023

Terroristen hätten im Auftrag der islamistischen Hamas gehandelt Gazastreifen Massaker an Zivilisten in Israel am 7. Oktober. In diesem und den folgenden Tagen wurden in Israel mehr als 1.400 Menschen getötet. Nach Angaben des israelischen Militärs entführten Militante im Mittelmeerraum mindestens 239 Menschen, darunter mehrere Deutsche.

Familie entdeckte Shani Louk in einem Video



Die Leiche ihrer Tochter sei noch nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Es wurde aber ein Splitter eines Schädelknochens gefunden und einer darauf DNA-Probe angefertigt. Die Eltern hatten den Behörden schon vor längerer Zeit das nötige Vergleichsmaterial zur Verfügung gestellt.

Israels Präsident Jitzchak Herzog sagte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Es tut mir wirklich leid, mitteilen zu müssen, dass wir jetzt die Nachricht erhalten haben, dass Shani Nicole Louk als ermordet und tot bestätigt wurde. Ihr Schädel wurde gefunden.“ Das bedeutet, dass Louk der Kopf „abgehackt“ wurde. „Es ist eine große Tragödie und ich spreche ihrer Familie mein tiefes Beileid aus“, sagte Herzog.

Auf die Aussagen des israelischen Präsidenten angesprochen, sagte sein Sprecher: „Die Tatsache, dass ein erheblicher Teil ihres Schädels gefunden wurde, weckte Befürchtungen, dass sie enthauptet wurde.“

Olaf Scholz: „Barbarei“



Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Mord an Shani Louk als „schreckliche“ Tat und „Barbarei“ bezeichnet. Der Deutsche ist eines der Opfer des Terroranschlags der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober. „Hier wurde ein Mensch brutal ermordet“, sagte er am Montag im nigerianischen Lagos während seiner Afrikareise. „Das zeigt, was für ein Kind diese Täter sind. Das ist etwas, was wir als Menschen nur verachten können.“

Der Mord zeige „die ganze Barbarei, die hinter diesem Hamas-Angriff steckt“, betonte Scholz. Deshalb müssen die von der EU als Terrororganisationen eingestuften Islamisten zur Verantwortung gezogen werden. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.

Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter seit dem 7. Oktober tot ist – möglicherweise wurde die 22-Jährige auf dem Supernova-Festival durch einen Schädelschuss getötet. Bilder und Videos, die damals im Internet kursierten, zeigten die Leiche der jungen Frau auf dem Pickup der Angreifer.

Ihre Familie sagte, sie habe die junge Frau auf den Fotos erkannt und sich kurz darauf an die Öffentlichkeit gewandt, um um Hilfe zu bitten. Shani Louks Familie, die teilweise in Baden-Württemberg lebt, ging zunächst davon aus, dass die junge Frau bei dem Angriff schwer am Kopf verletzt wurde, sich aber noch am Leben und im Gazastreifen befand. Die Familie sagte, sie habe diese Informationen von einer „vertrauenswürdigen Person im Gazastreifen“ erhalten.

Zeugen schildern den Schrecken des 7. Oktober



Orly Louk, die Tante von Shani Louk, beschrieb die dramatischen Szenen auf dem Musikfestival wie folgt: „Sie war auf einer Party, in der Wüste, im Niemandsland. Da tanzte sie mit einer Gruppe von Menschen. (…) Da.“ Es wurde geschossen, die Partygänger wurden gejagt. Die jungen Leute rannten und versteckten sich, soweit ich weiß. Was passiert ist, können Sie in den Videos sehen.“

Der 19-jährige Israeli Noam Cohen überlebte das Massaker auf dem Festivalgelände nur knapp, wie er kurz darauf sagte. Zusammen mit rund zwei Dutzend Festivalbesuchern versteckte er sich in einem Unterschlupf in der Nähe einer Bushaltestelle. Doch die Terroristen warfen mehrere Granaten in den Bunker. Er erinnert sich an Schüsse, Blut und Körperteile. „Ich habe gesehen, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, überall Körperteile.“ Von den über 20 Festivalbesuchern im Bunker kamen höchstens drei oder vier lebend heraus.





Ein anderer Überlebender berichtete, wie die Angreifer Menschen in ihren Autos bei lebendigem Leib verbrannten. Er selbst wurde von zwei Terroristen mit Drachenflieger aus der Luft beschossen.

Shanis Familie fühlte sich von den deutschen Behörden im Stich gelassen



Auch im Grenzgebiet verübten die Terroristen an zahlreichen Orten Massaker. Bilder, die die israelische Regierung später von den Gräueltaten präsentierte, zeigten, wie Kinder brutal ermordet und verbrannt und Menschen enthauptet wurden.

Nach Angaben des Militärs werden seit dem Terroranschlag noch 40 Menschen vermisst. Aufgrund des schlechten Zustands vieler Leichen ist die Identifizierung noch nicht abgeschlossen.

Vor Ort

Sorge um die Entführten

Premier auf Abruf? Wie die Angehörigen der Geiseln nun Druck auf Benjamin Netanyahu ausüben



Als Reaktion auf die Massaker fliegt Israel Luftangriffe im Gazastreifen und greift auch mit Bodentruppen an. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden mehr als 8.000 Menschen getötet.

Auch Ricarda Louk bat die Bundesregierung nach dem Terroranschlag um Hilfe – unter anderem bei einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Israel. Die Familie beklagte, dass sie von den deutschen und israelischen Behörden kaum Informationen erhalten habe.

Orly Louk und ihr Mann Wilfried Gehr äußerten sich sehr kritisch zu dem Treffen Mitte Oktober: „Leider bleibt das Gefühl bestehen, dass der deutsche Außenminister, der Botschafter und auch die Kanzlerin uns und alle Familien wirklich nicht unterstützt und nur genutzt haben.“ Familien seien wegen ihrer egoistischen Medienauftritte betroffen“, heißt es in einer Erklärung. Aber es hat keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. „Wir hoffen, dass dieser sinnlose Krieg in Israel und alle anderen Kriege bald aufhören.“

Catherine Simon / Stefanie Järkel / cl / rw

DPA