Traumjob-Enttäuschung: Aussage gegen Trump

Sarah Matthews hat einen ähnlichen politischen Lebenslauf wie viele Konservative in ihrem Alter. An der Kent State schloss sie sich den College Republicans an und pilgerte zum ersten Mal zur jährlichen CPAC-Konferenz in Washington. Matthews internierte auf dem Capitol Hill für John Boehner und Senator Rob Portman, beide aus Ohio. Und dann bekam sie einen Job als Kommunikationstrainerin für die Republikaner auf dem Hügel.

Aber ein paar Jahre später, im Juni 2020, arbeitete sie für Donald Trump. Wie viele ihrer Kollegen war sie sich der Fehler Trumps bewusst, aber sie stimmte seiner Politik zu. Als ihr Mentor, Trumps Pressesprecher Kayleigh McEnany, Matthews einlud, ihr Stellvertreter zu werden, überlegte sie nicht lange. Es waren sieben chaotische Monate, geprägt von dem Protestvorfall am Lafayette Square, Covid, dem Tod der Richterin des Obersten Gerichtshofs, Ruth Bader Ginsburg, und der Bestätigung von Richterin Amy Coney Barrett. Dann kam der 6. Januar.