Tausende Trauernde versammelten sich am Samstag im Osten Südafrikas zum Staatsbegräbnis von Mangosuthu Buthelezi.

Der erfahrene südafrikanische Politiker, Zulu-Prinz und umstrittene Figur während des Befreiungskampfs der Apartheid, starb letzte Woche im Alter von 95 Jahren.

Trauernde – einige trugen traditionelle Zulu-Kostüme aus Leoparden- und anderen Tierfellen und hielten Schilde aus Kuhfellen – versammelten sich in einem Stadion in der Stadt Ulundi, wo sie vor dem Gottesdienst tanzten, sangen und jubelten.

Südafrikanische Medien berichteten, dass im Rahmen der rituellen Vorbereitungen zwei Giraffen und sechs Impalas abgeschlachtet und gehäutet worden seien.

Buthelezi, der Gründer der Inkatha Freedom Party (IFP), der zwei Amtszeiten als Innenminister in der Post-Apartheid-Regierung innehatte, nachdem er sich mit seinem regierenden African National Congress (ANC)-Rivalen versöhnt hatte, hatte sich im Juli einer Operation wegen Rückenschmerzen unterzogen wurde später wieder ins Krankenhaus eingeliefert, als die Beschwerden nicht nachließen.

Er gründete 1975 die IFP und sie wurde zur dominierenden Kraft in der heutigen Provinz KwaZulu-Natal.

Wie der ANC kritisierte er die Herrschaft der weißen Minderheit, die Zulus und andere schwarze Südafrikaner in verkleinerte „Heimatländer“ verbannt hatte.

Doch seine nationalistische Zulu-Bewegung geriet in den 1980er und 1990er Jahren in blutige Konflikte mit dem ANC. Der ANC wurde von Mitgliedern der rivalisierenden Xhosa-Nation dominiert, und seine Führer betrachteten Buthelezis gelegentliche Bereitschaft, mit den Apartheidbehörden zusammenzuarbeiten, als Verrat an allen schwarzen Südafrikanern.

Die beiden Parteien schlossen Frieden, als Buthelezi beschloss, an den Wahlen in Südafrika 1994 teilzunehmen, der ersten landesweiten Wahl seit dem Ende der Herrschaft der weißen Minderheit, die Nelson Mandela an die Macht brachte.

Bis dahin waren rund 20.000 Menschen getötet worden und Hunderttausende flohen aus ihren Häusern bei Kämpfen zwischen Buthelezis Anhängern und denen des ANC, weshalb Kritiker Buthelezi als Kriegsherrn bezeichneten. Er trat 2019 als IFP-Chef zurück.