Trauer um US-Sänger – „Meister der Popmusik“ Tony Bennett is overleden

Zu verdanken hatte er seine Karriere Frank Sinatra, zei Bennett ooit in een interview. “Mijn leven is veranderd. In een artikel in ‚Life Magazine‘ dat is gebouwd, is het de beste zanger die je kunt hebben. Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich and hatte hin en wieder one millionenfach verkaufte Platte, aber für mich goes es darum, gut zu sein, nicht der berühmteste. Dan is het misschien de beste manier om een ​​hoed te krijgen. Und seitdem sind meine Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft.” Zum dank gründete Bennett eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche in New York en benannte sie nach Sinatra.