Trauer um Mevlüde Genç | Aktuell Deutschland | DW

Am 29. Mai 1993 verübten Rechtsextremisten einen Brandanschlag auf ein Haus in Solingen in Nordrhein-Westfalen. Dort lebte die türkischstämmige Familie von Mevlüde Genç. Zwei ihrer Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte starben bei dem Angriff. Insgesamt 17 Familienmitglieder wurden bei der Tat schwer verletzt, einige leiden noch heute unter den Folgen. Der Fall sorgte deutschlandweit für Entsetzen. Vier Täter wurden 1995 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) berichtet, ist Mevlüde Genç nun gestorben. Sie war 79 Jahre alt. Nach Informationen des deutsch-türkischen Magazins „Merhaba“ in Berlin soll Genç nach der Trauerfeier am Dienstag in Solingen in ihre türkische Heimatstadt Amasya überführt und dort beigesetzt werden.

Ruine des Genç-Hauses in Solingen (1993)

1996 wurde ihr für ihren Einsatz für die Versöhnung nach dem Anschlag das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Auch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat 2018 die Mevlüde-Genç-Medaille gestiftet. Sie wird an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, die sich für Verständigung und Toleranz einsetzen.

