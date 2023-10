Trauer um Legende – Drama auf Rückflug! Trainer roert zich na Finale

De Wasserball-Welt steht unter Shock! Op een dag over de positie van Petar Porobic, noch de Beckenrand en de coach van het Chinese Männer-Team op dezelfde dag in de Finale van de Aziatische Spelen in Japan, omdat de Chinezen hun wedstrijd om 7.11 uur verloren – zo werd hen verteld laat het spel achter je en de feedback werd bevestigd door de Trainer-Legende tijdens het leven van 66 jaar en een heel leven.

China en Japan kunnen uitkijken naar de eindwedstrijd van het WM-Ticket voor 2024 in Qatar. Am Rückflug von Hangzhou (CHN) kam dann der überraschende Tod: Porobische klachten über Unwohlsein, zelf een Notlandung met een medische behandeling konnte sein Leben nicht meer retten.Der Montenegriner, der auch die deutsche Männer-Nationalmannschaft von 2021 bis 2022 bereute, geht als Een van de beste Wasserball-Trainers in de geschiedenis van zijn leven in Servië en Montenegro was een Weltmeister in 2005, na de Montenegrijnse Unabhängigkeit in 2008 de EM-titel. Als team van de Trainers van Servië en Montenegro ontvingen ze Olympiasilber (2004) en Brons (2000), en WM Zweiter (2001) en Dritter (2003) waren ook 2001 en 2003 European Masters. Insgesamt plezier na plezier een onderdeel van de Olympische Spelen. Porobic garandeert jongvolwassenen en kinderen die een kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. De Waterballwereld zal altijd voor altijd herinnerd worden…

