Na 24 jaar werd een alterbokser geboren na een amateurkamp in de Landesmeisterschaften in Güstrow (district Rostock). Am Vergangen Samstag war der Junge Mann nach dem Ende seines living Duells zijn ammengebrochen en mustste wiederbeebt zijn. Wenige Tage danach starb der Sportler in een Krankenhaus. De beste onderneming sterft op Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

«Bij de landsmeisterschaften in Güstrow is Boxer Richard bij het wonen in Boxkampf bewusstlos. Na verdere bezichtigingen, meningen en gedachten over het tragische nieuws, dat is de reden waarom Richard “Arti” sterft toen de Kampf-leider zijn leven verloor“, is de boodschap dat de FSV Bentwisch in een positie verkeert op de sociale media. «Tiefe Trauer , Schmerz en auch Unverständnis bleiben zurück.»

De Ursache für den Tod is onduidelijk, zoals de «Ostsee-Zeitung» meldde. Laut einem Bericht der Zeitung habe der Mann nach Angaben seines Trainers «keine harten Treffer hinnehmen» müssen, ußerdem sei er nicht gezählt.

