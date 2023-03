Volgens de organisatoren van de wedstrijd hebben zich in het hele land ongeveer 15.000 vrouwen aangemeld om de volgende Miss Duitsland te worden.

De 10 finalisten werden dinsdag bekendgemaakt en een van hen haalt de krantenkoppen: de 19-jarige Saskia von Bargen, een transvrouw die met haar ouders en drie jongere zusjes in het dorp Friedrichsfehn in Nedersaksen woont.

“Het feit dat ik als transvrouw in de finale sta, betekent heel veel voor me”, zei ze tegen DW, eraan toevoegend dat het laat zien dat onze samenleving aan het veranderen is – “en dat transvrouwen ook als vrouwen worden gezien.”

Von Bargen wist vanaf haar vijfde dat ze een meisje was. Ze speelde liever met meisjes en droeg liever jurken. “Mijn ouders beseften al vroeg dat dit niet zomaar een fase was”, zegt de 19-jarige, die haar ouders prijst voor hun steun vanaf het begin. Op school was het echter niet altijd gemakkelijk; ze droeg jongenskleren om pesten te voorkomen.

De 10 Miss Duitsland finalisten Afbeelding: Philipp von Ditfurth/dpa/picture Alliance

Op 11-jarige leeftijd begon Von Bargen puberteitblokkers te nemen, twee jaar later gevolgd door feminiserende hormoontherapie. Dit was ook het moment waarop ze uit de kast kwam op school, wat het leven voor haar gemakkelijker maakte en ze zich meer geaccepteerd begon te voelen. Toen Von Bargen meerderjarig was, onderging ze een geslachtsoperatie. Saskia is haar gekozen naam.

Ondertussen heeft ze een manier gevonden om met haatspraak om te gaan. “Ik reageer op negatieve commentaren door ze helemaal niet te lezen. Ik bied ze geen platform aan, maar blokkeer en verwijder ze”, zegt de 19-jarige tegen DW.

Miss Duitsland vernieuwt haar imago

Vroeger werd het winnen van een schoonheidswedstrijd geassocieerd met een goed uiterlijk en het vermogen om te lopen als een catwalkmodel.

Maar Miss Germany Studios, het bedrijf dat de nationale verkiezing organiseert, heeft de beoordelingscriteria radicaal gewijzigd in een poging het imago van de wedstrijd op te frissen.

Sinds 2019 steigeren kandidaten niet meer in bikini op de catwalk. Ook lengte en gewicht zijn niet meer belangrijk. In feite speelt uiterlijk helemaal geen rol, aldus Jil Andert van Miss Germany Studios. De vrouwen moeten eerder sterke persoonlijkheidsvaardigheden laten zien en “zijn bedoeld als inspiratiebron”, vertelde Andert aan het Duitse persbureau dpa.

Miss Duitsland in 2022, Domitila Barros Afbeelding: Philipp Von Ditfurth/dpa/picture Alliance

In 2022 werd activiste, ondernemer en actrice Domitila Barros verkozen, en regeert momenteel nog steeds, Miss Duitsland – als de eerste vrouw van kleur. Barros groeide op in een Braziliaanse favela, waar ze straatkinderen leerde lezen en schrijven. Tegenwoordig is ze een pleitbezorger voor duurzaamheid, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Maar sociologe Nina Degele van de Universiteit van Freiburg is niet onder de indruk van de make-over van de wedstrijd en beschouwt het Miss Duitsland-format als achterhaald. Om relevant te zijn, meent ze dat “het formaat zou moeten worden afgeschaft en vervangen door iets heel anders.”

De transambassadeur

Von Bargen zei dat de Miss Duitsland-verkiezing het “perfecte platform” voor haar was om haar verhaal te vertellen. Von Bargen, stagiair in een modewinkel, wil mensen leren hoe het is om een ​​transvrouw te zijn. Ze vertelt openhartig over dingen die fout zijn gegaan bij haar eerste operatie. In totaal onderging ze 12 chirurgische ingrepen. Ondanks de ontberingen heeft ze er geen spijt van.

Ze meldde zich aan voor de wedstrijd, zodat ze het bewustzijn van transgenderkwesties kon promoten. “Voor de toekomst zou ik willen dat transidentiteit en LHBTQ-educatie geen taboe-onderwerpen zijn”, zegt ze, met het argument dat alle vragen moeten worden beantwoord, iedereen moet het begrijpen. Von Bargen ziet zichzelf als een ambassadeur voor de zaak. Als ze wint, heeft ze € 25.000 ($ 26.500) tot haar beschikking.

Niet de eerste transvrouw die de finale haalt

Von Bargen is niet de eerste transvrouw die zo ver is gekomen in een Miss Duitsland-verkiezing. Vorig jaar haalde Gadou, een transvrouw uit Hannover, ook uit Nedersaksen, de finale.

Maar Von Bargen hoopt de eerste transvrouw te zijn die wint. De finale vindt zaterdag plaats in het Europa-Park in Rust, in het zuidwesten van Duitsland.

Andere finalisten zijn een energieconsulent die vrouwen wil promoten in een door mannen gedomineerd vakgebied en een vroedvrouw die haar eigen geboortecentrum wil beginnen.

De Miss Duitsland-wedstrijd, die voor het eerst werd gehouden in 1927 maar verboden was door de nazi’s, moet niet worden verward met Miss Universe Duitsland, waar een officiële kandidaat voor de Miss Universe-verkiezing wordt geselecteerd.

sl/eg (dpa)