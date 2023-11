Transporten naar Rusland: Honderden Finse onderzoeken naar overtredingen van sancties

De Finse douane controleert duizenden vrachtwagens die goederen over de grens met Rusland vervoeren en constateert bij ongeveer een derde vermoedelijke overtredingen van de sancties. Uit onderzoek blijkt hoe deze tot stand komen – en waarom het classificeren ervan als een overtreding van de sancties niet altijd eenvoudig is.

Finse bedrijven omzeilen op grote schaal sancties tegen Rusland en ook bedrijven uit andere landen gebruiken Helsinki als overslagpunt voor de export van gesanctioneerde goederen naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” samen met de Finse omroep YLE. Dienovereenkomstig exporteerde het bedrijf HD-Parts, gevestigd in Vantaa, Finland, duizenden reserveonderdelen voor vrachtwagens ter waarde van honderdduizenden euro’s naar Rusland, waarvoor de EU sancties had opgelegd. Dit zijn voornamelijk reserveonderdelen voor Scania- en Volvo-vrachtwagens. Rusland is afhankelijk van de aanvoer uit het buitenland van reserveonderdelen voor vrachtwagens van westerse merken. Vertegenwoordigers van HD-Parts verwerpen de aantijgingen.

Het bedrijf doet het grootste deel van zijn activiteiten via export naar Rusland. Van 2021 tot 2022 verhoogde het zijn omzet van 5,6 miljoen euro naar 8,8 miljoen euro en verdubbelde het zijn winst. Volgens het onderzoek exporteerde een ander Fins bedrijf illegaal vrachtwagens naar Rusland. Volgens gegevens van de Russische douane waarover de “FAZ beschikt”, gingen in vele duizenden andere gevallen gesanctioneerde goederen van andere bedrijven via Helsinki naar Rusland. Het gaat onder meer om goederen van het Estse bedrijf Elmec Trade, dat onder sancties van de VS valt. Hoe de goederen in Rusland zijn terechtgekomen, is onduidelijk. Mogelijk zijn ze via derde landen gegaan.

600 onderzoeken naar sanctiemisdaden

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen zei volgens eerdere berichten van mediabedrijven dat de Finse regering op de hoogte was van de schendingen en ontduiking van sancties. Douane en politie hebben onderzoek gedaan naar sanctieovertredingen. “De douane heeft meer dan 600 onderzoeken geopend naar sanctiemisdaden.” Het gaat om administratieve overtredingen waarvoor momenteel een gevangenisstraf van maximaal vier jaar kan worden opgelegd. Momenteel wordt op EU-niveau een richtlijn inzake strafrechtelijke sancties voorbereid, die voorziet in een verhoging van de straf tot maximaal vijf jaar. “Het voorkomen van het ontduiken van sancties begint thuis, in de lidstaten van de Europese Unie”, aldus Valtonen.

Sanctie-expert en hoofd van het Noorse adviesbureau Corisk, Erlend Bjørtvedt, omschreef Helsinki als een van de grootste overslagpunten voor gesanctioneerde goederen in Noord-Europa. Volgens hem is het Finse bedrijf HD-Parts een van de westerse exporteurs met het hoogste aantal illegale leveringen aan Rusland. Samen met Elmec uit Estland is het bedrijf een van de sterkste sanctiebrekers in het Westen, aldus Bjørtvedt.

Doorverkeer naar andere landen blijft legaal

Sami Rakshit, directeur van de Finse douanehandhavingsafdeling, vertelde FAZ dat het exporteren van vrachtwagens en hun onderdelen naar Rusland illegaal is. Maar de douane kan niet alle leveringen openen en controleren. Volgens Rakshit passeerden dagelijks ongeveer 100 vrachtwagens de Fins-Russische grens (totdat de meeste grensovergangen naar Rusland een paar dagen geleden gesloten waren). Sinds maart 2022 heeft de douane bij ongeveer 3.000 fysieke controles ongeveer 1.000 vermoedelijke overtredingen van sancties aangetroffen. Een probleem is dat transitoverkeer via Rusland naar bijvoorbeeld Kazachstan voor veel producten nog wel is toegestaan. Volgens Rakshit is het afdwingen van sancties lastig. „Als er behoefte is aan voorraden, is er altijd een leverancier. Het is net als met medicijnen“, zei Rakshit.

Mikael Wigell, sanctiedeskundige bij het Finse Instituut voor Internationale Zaken (FIIA), vermoedde in een interview met de ‘FAZ’ dat de meeste bedrijven in Europa die betrokken zijn bij sanctieschendingen door Russen zijn opgericht of door Rusland worden gecontroleerd. Er zijn verschillende voorbeelden hiervan. “Rusland heeft een illegaal netwerk van sancties-brekende bedrijven in Europa. Het land heeft het netwerk opgebouwd na de annexatie van de Krim en versterkt het na het uitbreken van de oorlog in 2022”, aldus Wigell.