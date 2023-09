Die Gedenkstätte wird die Überreste von 149 Transgender-Frauen beherbergen, von denen einige gewaltsam ums Leben kamen

Aktivisten in Mexiko haben ein Mausoleum speziell für Transgender-Frauen gebaut und eingeweiht, berichtete Associated Press am Freitag. Die Grabstätte ist die erste ihrer Art im Land, und Befürworter sagen, sie werde Opfern von Gewalt und denjenigen, die von ihren Familien nicht beansprucht wurden, eine würdige Ruhestätte bieten.

Das Mausoleum befindet sich im Stadtteil Iztapalapa in Mexiko-Stadt und besteht aus weißem Mauerwerk mit farbigen Buntglaseinsätzen. Im Inneren des Gebäudes ist ein kleiner Altar in den Blau- und Rosatönen der Transgender-Pride-Flagge dekoriert und beherbergt ein Denkmal für Paola Buenrostro, eine Transgender-Prostituierte, die 2016 erschossen wurde.

„Danke Paola, denn in deinem Namen konnten wir einen wichtigen Meilenstein für die Trans-Community erreichen.“ sagte der Aktivist Kenya Cuevas während der Einweihungszeremonie am Donnerstag.

Cuevas sagte, dass einige der im Mausoleum Bestatteten ermordet wurden, während andere eines natürlichen Todes starben, aber keine Familienangehörigen hatten, die ihre Leichen beanspruchen könnten.









Laut LGBTQ-Aktivisten hat Mexiko die weltweit zweithöchste Mordrate unter Transgender-Personen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 25 Transgender-Frauen getötet.

Da im gleichen Zeitraum jedoch landesweit mehr als 15.000 Morde begangen wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Transgender in Mexiko ermordet werden, etwas geringer als in allen anderen Ländern, da sie laut Angaben 0,25 % der Bevölkerung und 0,17 % aller Mordopfer ausmachen auf Daten des mexikanischen Nationalen Statistikinstituts und von Statista.

Nach Angaben von Associated Press waren mehr als 58 % der 586 LGBTQ-Menschen, die zwischen 2017 und Juli 2023 in Mexiko getötet wurden, Transgender-Frauen.