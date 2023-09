Anmerkung des Herausgebers: Die DW besprach die anhaltende Kontroverse mit Ashton-Cirillo, bevor ukrainische Beamte die Nachricht von ihrer Suspendierung bekannt gaben. Als Ashton-Cirillo im Nachhinein von der DW kontaktiert wurde, verzichtete sie auf eine weitere Stellungnahme.

Wenn Sie Englisch sprechen und die Nachrichten über den Ukraine-Krieg verfolgen, haben Sie wahrscheinlich schon von Sarah Ashton-Cirillo gehört. Der US-Staatsbürger kam in der Ukraine an, kurz nachdem Russlands groß angelegte Invasion in der Ukraine im Februar letzten Jahres begann. Als freiberufliche Journalistin wollte Ashton-Cirillo von der Front berichten. Kurz nach ihrer Ankunft in der Ukraine knüpfte sie enge Beziehungen zur Armee, bevor sie sich entschied, sich den Territorialverteidigungskräften (TDF) der Ukraine anzuschließen, wo sie im Februar 2023 auf dem Schlachtfeld verwundet wurde. Nach ihrer Genesung wurde Ashton-Cirillo mit der Arbeit an Englisch beauftragt Er war ein zweisprachiger Medienvertreter der TDF und wurde später zu einem ihrer Sprecher ernannt. Ihre scharfsinnigen Äußerungen, kombiniert mit ihrer Transgender-Identität, machten sie zu einem beliebten Ziel russischer Propagandisten und pro-russischer Trolle im Internet.

In einem Interview mit der DW sagte Ashton-Cirillo, dass der Hass, der in den sozialen Medien gegen sie gerichtet wird, ein Zeichen dafür sei, dass ihre Arbeit wirksam sei.

„Die Worte der Russlandhasser sind bedeutungslos“, sagte sie gegenüber Anna Pshemyska der DW. „Ich war an der Front, alle meine Kollegen waren an der Front, und ich meine nicht nur als Journalisten. Wir haben an der Front gekämpft. Und wir haben Leben und Tod gesehen.“

„Worte spielen keine Rolle, wenn Sie verstehen, dass Ihre Taten nicht nur zur Befreiung der Ukraine, sondern auch zur Rettung ukrainischer und russischer Leben beitragen werden.“

Aber Ashton-Cirillos Worte sind wichtig. Dies wird durch die anhaltende Kontroverse bewiesen, die entfacht wurde, nachdem sie auf X, früher bekannt als Twitter, ein Video gepostet hatte, in dem sie sagte, dass „Russlands Kriegsverbrecherpropagandisten alle zur Strecke gebracht werden“.

Letzte Woche gelobte der ehemalige Journalist, einen „Kreml-Propagandisten“ zur Strecke zu bringen, und sagte: „Nächste Woche werden die Zähne der russischen Teufel noch heftiger knirschen, ihre tollwütigen Münder werden in unkontrollierbarer Raserei schäumen, wenn die Welt einen Lieblings-Kreml-Propagandisten sehen wird.“ „Ich werde für ihre Verbrechen bezahlen“, fügte Ashton-Cirillo hinzu, ohne die betreffende Person namentlich zu nennen.

„Und diese Marionette Putins ist nur die erste“, sagte sie und wandte sich aus einem TDF-Studio an die Öffentlichkeit.

Druck vom US-Senator

Ashton-Cirillos Kommentare erreichten Washington. US-Senator JD Vance, der eine weitere US-Militärhilfe für die Ukraine ablehnt, sagte, der ehemalige Journalist „drohe jedem, der ‚russische Propaganda‘ verbreitet, körperliche Gewalt an.“

„Ich mache mir Sorgen, dass amerikanische Ressourcen Gewalt oder die Androhung von Gewalt gegen Menschen unterstützen könnten, weil sie ihre Meinung äußern“, fügte der Senator hinzu. „Bemerkenswert ist, dass jeder Kritiker der inkohärenten Politik Amerikas in der Ukraine als Propagandisten verleumdet wurde, darunter mehrere Präsidentschaftskandidaten und amerikanische Journalisten. Während wir über die Begründetheit dieser Anschuldigungen diskutieren können, sollte die Ausübung geschützter Meinungsäußerung nicht zu Gewaltandrohungen führen“, fügte er hinzu.

Obwohl die TDF nicht näher erläuterte, welche Äußerungen von Ashton-Cirillo zu ihrer sofortigen Suspendierung bis zu einer Untersuchung führten, heißt es doch, dass ihre jüngsten Äußerungen „vom Kommando der TDF oder dem Kommando der (Streitkräfte der Ukraine) nicht genehmigt wurden“. „

Ashton-Cirillo sagte der DW, sie stehe zu ihren Worten und verwies auf einen Friedensplan von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der vorsehe, dass alle Kriminellen vor Gericht gestellt würden.

„Dazu gehören auch die Kriegsverbrecherpropagandisten“, sagte sie. „Kriegsverbrecher müssen gejagt und vor Gericht gestellt werden. Wir haben die internationalen Tribunale bereit.“

Sie bestritt, dass sie davon sprach, Journalisten ins Visier zu nehmen, und konzentrierte sich stattdessen auf Russlands „Informationskrieger“.

„Ich wusste, dass ich mich melden musste“

Ashton-Cirillo sagte der DW, ihre eigene Arbeit könne nicht als Propaganda angesehen werden.

„Ich denke, es steht an der Front des Informationskrieges. Propaganda ist, wenn man sich Geschichten ausdenkt“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie „zum Glück“ auf der Seite des Landes stehe, die die Wahrheit sage.

Der US-Staatsbürger war vor seinem Umzug in die Ukraine im Bundesstaat Nevada politisch aktiv. Ursprünglich war ihr Aufenthalt in der Ukraine nur für zwei Wochen vorgesehen, sagt sie. Dann bekam sie Gelegenheit, von der Front zu berichten.

„Der Grund, warum ich letztendlich (in den ukrainischen Streitkräften) diente, liegt darin, dass ich nach sechseinhalb Monaten im Oblast Charkiw jeden Tag den russischen Völkermord, den russischen Terrorismus und die russischen Kriegsverbrechen miterlebt habe.“

Ihre Arbeit führte sie auch nach Izium, wo nach der Verdrängung der russischen Streitkräfte Hunderte von Massengräbern entdeckt wurden.

„Nach Izium wusste ich, dass ich mich melden musste. Ich hatte keine Wahl“, sagte sie.

„Ich definiere mich nicht dadurch, dass ich LGBTQ bin“

Die Junior-Sergeantin betrachtet die Stadt Las Vegas immer noch als ihre Heimat, weiß aber nicht, wann sie in die USA zurückkehren wird.

Ashton-Cirillo sagt, sie habe in der Ukraine einen „sehr libertären Lebensstil“ gefunden, der es den Menschen erlaube, so zu leben, wie sie es für richtig halten. Sie kommentierte die Probleme, mit denen LGBTQ+-Personen in der Ukraine konfrontiert sind, und sagte, sie habe „persönlich“ nie eine negative Einstellung zu ihrer Identität gespürt.

„Aber ich definiere mich nicht dadurch, dass ich LGBTQ bin“, sagte sie. „Was ich sagen möchte, ist, dass ich seit dem ersten Tag hier in der Ukraine, dem 5. März 2022, nie eine negative Interaktion mit irgendjemandem in der Armee, irgendjemandem unter meinem Kommando, niemandem, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hatte, und dazu gehört auch der Einsatz in der Armee.“ An der Front, dazu gehört auch, hier in Kiew zu sein. Kurz gesagt, es war kein Problem.“

Es gebe mindestens zwei weitere offen transsexuelle Menschen, die in der ukrainischen Armee dienten, fügte sie hinzu.

„Noch einmal: Soldaten werden nicht durch eine Identität definiert, die über die Identität eines Soldaten hinausgeht.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Russisch verfasst.