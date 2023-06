Es war ein anstrengender Tag für Nikita Mukhydal, eine Transgender-Frau aus dem westindischen Bundesstaat Maharashtra, die für die Aufnahme von Transgender-Personen in die Staatspolizei kämpft.

In Tarnkleidung führte sie zusammen mit mehreren anderen Vertretern der Transgender-Gemeinschaft einen Protestmarsch gegen die Bewerbungsrichtlinien der Polizei von Maharashtra an. Dies ist ihre zweite Demonstration in zwei Monaten.

„Es war schon immer ein Kampf um die Geschlechtsidentität“, sagt Mukhydal, der bei der Geburt als männlich eingestuft wurde, gegenüber der DW.

„Als ich ungefähr vier Jahre alt war, begannen meine Verhaltensweisen denen eines Mädchens zu ähneln genannt.

„Die Gesellschaft hat mir gesagt, dass ich anders sei“, fügte sie hinzu.

Mukhydal erkannte, dass sie Polizistin werden wollte, nachdem sie als Sicherheitsbeamtin gearbeitet hatte. Sie bewarb sich 2022 bei der Polizei von Maharashtra, stellte jedoch fest, dass es keine dritte Geschlechtskategorie gab. Sie durfte sich auch nicht in der Kategorie „Frauen“ bewerben.

Mukhydal und mehrere andere Transgender-Personen wandten sich daraufhin an ein Verwaltungsgericht, das den Staat anwies, im Einstellungsformular eine Rückstellung für Transgender zu schaffen.

„Die Abteilung ging gegen die Anordnung vor Gericht und erklärte, dass wir für die Einstellung bei der Polizei nicht geeignet seien. Unser Anwalt argumentierte, wie wir als unfähig gelten können, ohne untersucht zu werden und ohne unsere körperlichen und schriftlichen Prüfungen abzulegen? Der Oberste Gerichtshof entschied zu unseren Gunsten.“ Sie sagte.

Transgender-Bewerber stoßen auf viele Hindernisse

Im Dezember 2022 durften Transgender das Einstellungsformular ausfüllen. Der Prozess war jedoch nicht einfach. Mukhydal sagte, dass ihnen nur fünf Tage Zeit gegeben worden seien, um den Antrag fertigzustellen.

„Trotzdem haben 73 Transgender die Formulare ausgefüllt. Aber wenn dieser Zeitraum einen Monat lang gewesen wäre, wären vielleicht 1.000 Bewerbungen eingegangen“, sagte sie.

Anschließend hatten sie drei Monate Zeit, sich auf den körperlichen Leistungstest vorzubereiten.

„Die Haltung der Regierung war uns gegenüber negativ. Sie hatte bereits entschieden, dass wir dazu nicht in der Lage seien“, sagte sie.

Mukhydal hat den körperlichen Test bestanden. Sie war jedoch bestürzt, als sie sah, dass ihr Name zusammen mit anderen Transgender-Bewerbern in der Frauenspalte aufgeführt war, obwohl sie Zeit und Mühe darauf verwendet hatte, ein drittes Geschlecht aufzunehmen.

Als es Zeit für den schriftlichen Test war, wurde die Transgender-Gruppe schließlich in die Männer- und Frauengruppe eingeteilt, die beide mehr Zeit für die Vorbereitung hatten.

„Wir wurden disqualifiziert, weil wir nicht mit Leuten in diesen allgemeinen Kategorien konkurrieren konnten“, sagte sie.

Mit 35 Jahren hat Mukhydal in Maharashtra die Altersgrenze für eine Bewerbung bei der Polizei erreicht. Sie hat das Gefühl, dass sie ohne die allzu komplizierte Bürokratie akzeptiert worden wäre. Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich für die Rechte anderer einzusetzen, die mit ähnlichen Hindernissen konfrontiert sind.

Im Jahr 2014 entschied das oberste Gericht Indiens, dass die Transgender-Gemeinschaft als drittes Geschlecht behandelt werde.

Das Urteil forderte die Regierung außerdem auf, eine Quote von 1 % für die Einbeziehung von Transgender-Personen in Arbeit und Bildung vorzusehen, was einem ähnlichen Prozentsatz entspricht wie bei anderen Minderheitengruppen.

Transgender-Gruppen in ganz Indien fordern die Umsetzung dieser 1-Prozent-Quote. Bisher hat jedoch nur der südliche Bundesstaat Karnataka die 1-Prozent-Reservierung für Transgender-Personen im öffentlichen Dienst umgesetzt.

Transgender-Gemeinschaft motiviert für den öffentlichen Dienst

Im Zentralstaat Chhattisgarh wurden im Jahr 2021 13 Transgender-Personen für die Polizei rekrutiert. Neun Transgender-Personen sind jetzt Teil einer Spezialeinheit der Chhattisgarh-Polizei, die in von maoistischen Aufständen betroffenen Gebieten eingesetzt wird.

Die Einbeziehung von Transgender-Personen in die indischen Polizeikräfte wird ein schrittweiser Prozess sein Bild: Adnan Abidi/REUTERS

„Sie absolvieren eine spezielle allgemeine Kriegsführungsausbildung. Es geht ihnen ziemlich gut. Sie sind ziemlich motiviert. Und ihre Moral nach ihrem Eintritt in die Truppe ist sehr hoch“, sagte ein hochrangiger Beamter der Polizei von Chhattisgarh der DW unter der Bedingung, anonym zu bleiben.

„Der Schritt hat die Polizei auch integrativer und sensibler gemacht. Von der Polizei wird erwartet, dass sie unparteiisch und sensibel ist. Diese Unparteilichkeit und Sensibilität wird deutlicher sichtbar, wenn man alle Teile der Gesellschaft einbezieht“, fügte er hinzu.

Er sagte, dass die Polizei die Transgender-Personen in ihren Reihen willkommen geheißen habe, auch wenn noch zusätzliche Arbeit zu erledigen sei.

„Sobald Sie das dritte Geschlecht einbezogen haben, sollte die Truppe sensibilisiert werden, damit es innerhalb der Streitkräfte nicht zu Diskriminierungen kommt. Auch die Menschen in den Polizeikräften gehören zur gleichen Gesellschaft wie das dritte Geschlecht. Jetzt sind Sie in der gleichen Truppe, Sie.“ „Wir müssen unsere Pflicht gemeinsam und Schulter an Schulter erfüllen“, sagte er.

Er sagte, dass es noch keine Beschwerden gegeben habe, räumte jedoch ein, dass es in Zukunft zu Komplikationen kommen könne.

Es könnte einige Herausforderungen geben, wie zum Beispiel separate Toiletten oder Kasernen. Bisher ist es noch nicht aufgetaucht, aber das sind ein paar Herausforderungen, die ich vorhersehe. „Im Moment ist die Zahl der Transgender-Menschen sehr gering. Sobald die Zahlen steigen, besteht die Möglichkeit dieser Herausforderungen“, sagte er.

Mukhydal glaubt, dass Gleichberechtigung eintreten wird, wenn Transgender Menschen in Regierungsjobs zugelassen werden.

„Die größte Veränderung wäre, dass Transgender sich von Einkommensquellen wie Betteln und Sexarbeit lösen könnten. Sobald wir anfangen, Regierungsjobs zu bekommen, werden unsere zukünftigen Generationen sehen, dass es andere Möglichkeiten und ein Leben in Respekt gibt“, sagt sie genannt.

Herausgegeben von: Wesley Rahn