Transformeer je huid met de nieuwste vloeibare exfoliator van Alpyn Beauty

Af en toe stuit ik op een schoonheidsproduct waarvan ik me afvraag hoe ik mijn hele leven zonder heb geleefd. Mijn nieuwste schoonheidsontdekking die tot dat exacte gevoel leidde, is Alpyn Beauty’s nieuwste lancering van de Pore Perfecting Liquid Exfoliator.

Als iemand met een droge, gevoelige huid, is het vinden van een exfoliator die mijn teint verheldert en voedt zonder mijn toch al uitgedroogde huid uit te drogen, altijd een grote strijd geweest. Ik wist nooit dat een vloeibare exfoliator het antwoord zou zijn waarnaar ik op zoek was, maar deze Pore Perfecting Liquid Exfoliator met 2% BHA + Borage heeft mijn huid ten goede veranderd.

De magie van de nieuwste lancering van Alpyn Beauty zit echt in de natuurlijke ingrediënten. De leave-on vloeibare exfoliator maakt gebruik van bernagie-extract, 2% salicylzuur, vitamine C en tremella-paddenstoelen om poriën te ontstoppen, te kalmeren, te hydrateren en de huid te beschermen tegen beschadiging. Vooral het bernagie-extract en de tremella-paddenstoelen helpen de natuurlijke pH-balans van de huid te behouden, waardoor ik geen last heb van purgeren, uitdrogen of intense puistjes.

Terwijl een recensent de exfoliator “een must-have in je dagelijkse opstelling” noemt, deelt een andere recensent: “Dit product werkt geweldig op mijn gevoelige gecombineerde huid! Het is moeilijk om exfoliators te vinden die mijn huid niet strippen en rood en geïrriteerd maken, Ik was super enthousiast om dit product te vinden. Het exfolieert zachtjes mijn huid, maar kalmeert het ook waardoor het helderder en helderder wordt! Het heeft de meeste van mijn puistjes opgeruimd in slechts een paar weken na gebruik. Het product ruikt ook heerlijk en heeft een mooie verpakking .”

Ga hieronder verder om de nieuwste huidverzorgingslancering van Alpyn Beauty te kopen en wees voorbereid op de meest stralende, gerevitaliseerde huid van je leven.