Der Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der deutsche Fußballmeister bekannt gab, wechselt der Österreicher zum BVB. Der 29-jährige Österreicher kam im Sommer 2021 von Leipzig nach München. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für Manchester United.

Sabitzer bestritt 54 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister und schoss zwei Tore. Sabitzer meldete sich lautstark ab BVB-Ein Arbeitsvertrag gültig bis 30.06.2027. Über die Höhe des Honorars wurde nichts offiziell bekannt gegeben. Es soll im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro liegen. Sabitzer wird die BVB-Mannschaft, die am Montag zu einem Testspiel in die USA aufgebrochen ist, am Dienstag ebenso begleiten wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

„Marcel Sabitzer ist ein Spieler mit Herz und Leidenschaft, der für die Bayern immer alles gegeben hat“, sagte Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen lautstark Bayern-Kommunikation. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und so schnell wie möglich wieder allen Grund hat, mit seinen Fans etwas Besonderes zu feiern“, sagte der Spieler in einem BVB-Statement.

dpa