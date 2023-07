Einem Medienbericht zufolge wechselt Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen. Wie der „Kicker“ berichtet, nutzen die Leverkusener eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Offensivspielers. Es soll im Bereich von zehn Millionen Euro liegen.

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann Einem Medienbericht zufolge wechselt Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen. Wie der „Kicker“ berichtet, nutzen die Leverkusener eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Offensivspielers. Es soll im Bereich von zehn Millionen Euro liegen.

Der Überraschungstransfer wäre für Leverkusen ein Putsch. Für die Borussia wäre ein Abgang Hofmanns ein herber Verlust.

Erst im August vergangenen Jahres wurde der Vertrag des Gladbacher Hofmanns bis 2025 verlängert, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der erfahrene und torgefährliche Kreativspieler soll nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger eine zentrale Rolle im neu formierten Team spielen. Unter dem neuen Gladbacher und ehemaligen Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane galt der 30-Jährige sogar als Kandidat für das Kapitänsamt.

Hofmann wechselte im Januar 2016 von Borussia Dortmund an den Niederrhein. Dort entwickelte er sich zu einem angesehenen Führungsspieler. In der vergangenen Saison erzielte er in 31 Spielen der Bundesliga zwölf Tore.

dpa