Transferpoker: HSV-Wunschkandidat Sazonov hat diesem Klub bereits abgesagt

Der Samstag ist wieder Volksfest in Tiflis. HSV-Spieler Saba Sazonov und Georgiens U21 versetzen ihr Land in Ekstase und sind DIE Überraschung der Heim-EM. Gegen Israel sollten sie das Halbfinale erreichen. Der HSV wird es aufmerksam und mit Sorge verfolgen. Denn der einst vielversprechende Kampf um Sazonov wird immer härter. Immerhin: Ein namhafter Konkurrent ist bereits aus dem Rennen.

Der Defensivspieler ist einer der Überflieger des Turniers. Wo auch immer in Europa eine frühere „Elf des Turniers“ genannt wird, hat Sazonov seinen Platz. Das bestätigt den Instinkt der HSV-Bosse, die den 1,92-Meter-Mann von Dynamo Moskau schon länger auf ihrem Zettel haben, macht die Sache aber auch deutlich schwieriger.

HSV-Kandidat Sazonov erfreut sich in Italien besonders großer Beliebtheit

Nachdem der HSV lange Zeit im Rennen um Sazonov die Nase vorn hatte, änderte sich die Situation aufgrund der starken Leistungen des 21-Jährigen. Zuletzt soll es, wie MOPO erfuhr, kaum zu einem größeren Austausch zwischen den HSV-Bossen und Sazonov gekommen sein.

Darüber hinaus ist sich der Spieler seines Wertes auf dem Transfermarkt bewusst. Das verdeutlicht die Tatsache, dass Espanyol Barcelona bereits vor der Europameisterschaft heftig um den Verteidiger buhlte. Nachdem der Abstieg der Spanier in die zweite Liga feststand, beendete Sazonov den Poker nach MOPO-Informationen kurzzeitig und entscheidend.

Nun eröffnen sich neben dem Interesse des HSV zahlreiche neue Möglichkeiten. Erst nach der Europameisterschaft will Sazonov eine Entscheidung treffen und sich ein klares Bild von den Möglichkeiten machen, die sich ihm bieten. Vor allem in Italien soll das Georgische sehr beliebt sein.

Wird sich der HSV dort am Ende wirklich bewerben können? Es ist klar, dass Sasonow Russland verlassen will, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Ob ihn sein Weg wirklich nach Hamburg führen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst einmal steht in seiner Heimat ohnehin das nächste Volksfest an.