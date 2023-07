Trotz der üppigen Bellingham-Einnahmen hielt sich der BVB bisher mit Transfers zurück. Nun naht nach Ramy Bensebaini und Felix Nmecha ein weiterer Profi – vom Titelkonkurrenten aus München.

Die lange Suche von Borussia Dortmund nach einem Schlüsselspieler scheint vorbei zu sein. Auch wenn der Name Marcel Sabitzer Fehlte der Bundesligist am Montag noch auf der Passagierliste für die elftägige Reise in die USA, gilt der Wechsel des Österreichers vom FC Bayern zum deutschen Vizemeister als perfekt.

Ein paar Stunden bevor seine vermeintlich neuen Teamkollegen eintreffen Düsseldorf Nachdem er das Flugzeug nach San Diego bestiegen hatte, machte sich der 29-Jährige auf den Weg in die Kreisstadt, um den medizinischen Check-up zu absolvieren. „Dazu sage ich jetzt nichts“, antwortete Sabitzer Sky auf die Frage, mit welchen Gefühlen er München verlassen habe.

Mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers wird der BVB Damit endet die wochenlange Suche nach einem weiteren Ersatz für Jude Bellingham, der zu Real Madrid wechselte. Neben dem rund 30 Millionen Euro teuren ehemaligen Wolfsburger Felix Nmecha soll Sabitzer die Dortmunder Leitstelle leiten. Die Ablösesumme für den Routinier, der zuletzt an Manchester United ausgeliehen war und beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, soll 15 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen betragen. Da Sabitzer in den Plänen von Trainer Thomas Tuchel keine große Rolle mehr spielt, haben die Bayern-Bosse offenbar dem Transfer zugestimmt und werden wohl ein Jahr nach Niklas Süle einen weiteren Spieler zum Titelrivalen wechseln lassen.

Sabitzer sollte dabei sein USA verbinden

Um die Integration zu beschleunigen, soll Sabitzer schnellstmöglich in die USA reisen. Das wäre ganz im Sinne von BVB-Trainer Edin Terzic, der angesichts der langen Flugzeiten, unterschiedlichen Zeitzonen und diversen PR-Termine seiner Profis in den kommenden Tagen stark unter Druck stehen wird. Abschließend wurde die USA-Reise durch Tests gegen den US-Zweitligisten ersetzt San Diego Loyal (28. Juli/4.30 Uhr MESZ), Manchester City (31. Juli/3.00 Uhr MESZ in Las Vegas) und Chelsea FC (3. August/2.30 Uhr MESZ in Chicago) werden das seit Jahren obligatorische Vorbereitungstrainingslager im schweizerischen Bad Ragaz abhalten.

Beschwerden über den Verzicht kamen dem Fußballlehrer nicht über die Lippen. „Wir wollen an der Mannschaftstaktik arbeiten und werden die Zeit intensiv und gewissenhaft nutzen. Es ist gut, dass wir von morgens bis abends rund um die Uhr zusammen sind“, sagte Terzic.

Die Reise bringt dem Revierclub rund fünf Millionen Euro ein und soll dazu beitragen, die Bundesliga im Ausland besser zu vermarkten. „Wir müssen etwas für die Internationalisierung tun. Wir können nicht immer nur sagen, dass die Bundesliga hinterherhinkt. Darüber kann man sich nicht beschweren, ohne etwas dagegen zu tun“, sagte Dortmunds Marketingleiter Carsten Cramer der Deutschen Presse-Agentur und verwies darauf, dass viele englische Vereine im Vergleich zur heimischen Liga professioneller mit diesem Thema umgehen. „Zehn Clubs aus der Premier League gehen im Sommer ins Ausland. Wir müssen auch in Märkte gehen, in denen sich die Leute für die Bundesliga interessieren.“

Balance zwischen Schulung und Marketing

Die Vorbereitung werde unter diesen kommerziellen Interessen nicht leiden, so Cramer: „Ich denke, wir haben das sehr gut kombiniert. Der erste Teil in San Diego gleicht einem Trainingslager. Mit Manchester United und Chelsea FC haben wir im Laufe der Reise auch zwei wirklich gute Gegner, so dass wir in den USA entsprechend nachwirken können. Für unsere Mannschaft sind das auch zwei echte Härtetests.“

Sollte der Medizincheck bei Sabitzer ohne negative Ergebnisse verlaufen, kann Sebastian Kehl nach der jüngsten Kritik an den bisherigen mageren Anschaffungen etwas gelassener in die kommenden Tage gehen. Der Coup mit dem Österreicher und die Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Emre Can bis 2026 entlasten die To-Do-Liste des Sportdirektors. Was noch aussteht, ist die angestrebte Einigung mit Torwart Gregor Kobel über eine Fortsetzung der bislang bis 2026 laufenden Zusammenarbeit, die dem 25-Jährigen deutlich mehr Einnahmen bescheren könnte. Zudem müsste Kehl im Falle eines Abgangs von Thomas Meunier die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger intensivieren.

dpa