Einem Medienbericht zufolge bereitet Saudi-Arabiens Fußballmeister Al-Ittihad ein weiteres Angebot für den ägyptischen Stürmer Mohamed Salah vor.

Nach Angaben der britischen „inews“ soll es sich dabei um ein Angebot handeln Liverpool FC Es handelt sich um ein Volumen von 250 Millionen Pfund, umgerechnet rund 291 Millionen Euro. Laut der Boulevardzeitung The Sun bietet der Verein 215 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 250 Millionen Euro.

In beiden Fällen käme es auf die Rekordsumme von 222 Millionen Euro Paris Saint-Germain bezahlte im Sommer 2017 den FC Barcelona für Neymar, deutlich überboten.

Seit 2017 in Liverpool

Laut „Sun“ soll eine Delegation gebildet werden Saudi-Arabien haben sich bereits auf den Weg nach England gemacht. „inews“ berichtete, dass Quellen zumindest davon ausgehen, dass Salah auf das Angebot hören möchte. Sein Vertrag bei den Reds ist noch knapp zwei Jahre gültig, seit Sommer 2017 spielt er in Liverpool.

Medienberichten zufolge lehnte der FC Liverpool erst am vergangenen Freitag ein Angebot über 150 Millionen Pfund (rund 175 Millionen Euro) ab. Die Reds hätten dem Verein eine definitive Absage erteilt, hieß es. Der Stürmer steht nicht zum Verkauf. Zuvor hatte Trainer Jürgen Klopp in einer Pressekonferenz erneut einen Wechsel Salahs ausgeschlossen. „Unsere Einstellung bleibt dieselbe“, sagte Klopp. „Daran besteht absolut kein Zweifel.“

Der 31-jährige Angreifer gilt als einer der wichtigsten Leistungsträger an der Anfield Road. Letztes Jahr unterschrieb er einen neuen Dreijahresvertrag. Anfang August betonte Salahs Berater Ramy Abbas Issa, dass sein Mandant nicht die Absicht habe, den Verein zu verlassen. Die Börsenfrist in Saudi-Arabien endet an diesem Donnerstag um 23:59 Uhr

