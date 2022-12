Transferfenster Januar 2023: Wann öffnet und schließt es? Termine, Deadline Day, wie man mit Sky Sports verfolgt | Fußball Nachrichten

Das Transferfenster im Januar wird kurz nach der Weltmeisterschaft kommen. Von wichtigen Terminen bis hin zur Verfolgung von Sky Sports, hier ist, was Sie wissen müssen …

Wann öffnet sich das Fenster?

Das Transferfenster öffnet sich am Sonntag, 1. Januar 2023, für Vereine in England und Schottland.

In Europa werden die Fenster der Bundesliga und der Ligue 1 ebenfalls am 1. Januar geöffnet, während La Liga und Serie A mit dem Handel beginnen Montag, 2. Januar 2022.

Nach Liga:

Erste Liga : Sonntag, 1. Januar 2023

: Sonntag, 1. Januar 2023 EFL: Sonntag, 1. Januar 2023

Schottland: Sonntag, 1. Januar 2023

WSL: Sonntag, 1. Januar 2023

Bundesliga : Sonntag, 1. Januar 2023

: Sonntag, 1. Januar 2023 Serie A : Montag, 2. Januar 2023

: Montag, 2. Januar 2023 Liga : Montag, 2. Januar 2022

: Montag, 2. Januar 2022 Liga 1: Sonntag, 1. Januar 2022

Wann schließt das Fenster?

Das Transferfenster im Januar schließt in England am 31. Januar um 23:00 Uhr. Auch die fünf besten Ligen Europas schließen ihr Transferfenster am letzten Januartag.

Transferfristen in ganz Europa…

Premier League: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

EFL: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

Schottland: Dienstag, 31. Januar, 23:59 Uhr GMT

WSL: Dienstag, 31. Januar, 17 Uhr GMT (Inlandsüberweisungen), Mitternacht (internationale Überweisungen)

Bundesliga: Dienstag, 31. Januar, 17 Uhr GMT

Serie A: Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr GMT

La Liga: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

Ligue 1: Dienstag, 31. Januar, 23:59 Uhr GMT

Welche Angebote können gemacht werden?

Spieler können wie gewohnt in ganz Europa und darüber hinaus gekauft und verkauft werden. Kreditgeschäfte können auch während des einmonatigen Fensters abgeschlossen werden.

Andere Fristen auf der ganzen Welt …

Mexiko: 1. Februar

Portugal: 2. Februar

Türkei: 8. Februar

Australien: 10. Februar

Irland: 22. Februar

Saudi-Arabien: 28. Januar

Vereinigte Arabische Emirate: 8. Februar

USA: 4. Mai

Worauf ist zu achten?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer James Allcott und Zac Djellab treffen sich mit Kyle Walker zu The Heated Debate, wo sie diskutieren, was der nächste Schritt für Cristiano Ronaldo sein könnte.



Die Winter-Weltmeisterschaft bietet den Spielern eine seltene Gelegenheit, vor dem Transferfenster im Januar zu beeindrucken. Die Stars, die leuchten, könnten Angebote erhalten.

Cristiano Ronaldo wird nach seiner explosiven Scheidung von Manchester United als Free Agent ins Fenster gehen.

Bild:

Mikel Arteta feiert Arsenals Sieg bei Wolves





In der Premier League wird Arsenal versuchen, die Kadertiefe zu erhöhen, da die Mannschaft von Mikel Arteta hofft, ihre Titelkampagne fortzusetzen. Sie haben es im Sommer nicht geschafft, Douglas Luiz oder Pedro Neto zu holen. Kann Arsenal seine Mittelfeld- und Titelchancen verbessern?

Die Gunners könnten auch nach der Verletzung von Gabriel Jesus während der Weltmeisterschaft auf der Suche nach Stürmern sein.

Wenn Ronaldo weg ist und eine neue Erik ten Hag-Philosophie herrscht, wird das die Tür für neue Rekruten öffnen, oder wird der potenzielle Verkauf des Clubs jedes Geschäft stoppen?

Wer könnte unterwegs sein?

Ronaldo wird die Transfer-Schlagzeilen im Januar dominieren. Es wird viele Diskussionen über das Ziel des 37-Jährigen geben, nachdem er seine Pflichten in Portugal beendet hat.

Wird er den Champions-League-Fußball bekommen, den er sich so sehr wünscht, oder wird er nach Katar im Nahen Osten bleiben und der saudi-arabischen Liga beitreten?

Bild:

Kylian Mbappe feiert vor Fans





Auch der französische Superstar-Stürmer Kylian Mbappe könnte wechseln. Trotz der Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Paris Saint Germain will der 23-Jährige Berichten zufolge die Ligue 1 verlassen.

Könnte Mbappe in die Premier League kommen? Er wurde in der Vergangenheit mit Liverpool in Verbindung gebracht, aber United wird die finanziellen Möglichkeiten haben, ihn zu bezahlen, nachdem Ronaldo gegangen ist.

Oder zahlt United etwas weniger für einen weiteren aufstrebenden Offensivstar? Cody Gakpo hat mit seinen WM-Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und in den drei Gruppenspielen der Niederlande in jedem anderen der drei Spiele der Gruppenphase getroffen. Könnte er also diesen Winter den PSV verlassen und zu United wechseln?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der niederländische Stürmer Cody Gakpo reagiert auf Gerüchte, die ihn mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung bringen, sagt aber, dass er sich auf die Weltmeisterschaft konzentriert.



Ein weiterer herausragender Spieler bei der Weltmeisterschaft 2022 war der Engländer Jude Bellingham.

Wird der 19-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund zu einigen seiner englischen Teamkollegen in die Premier League wechseln? Es wurde bereits darüber gesprochen, dass Liverpool ein Ziel für den jungen Star ist.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Florian Plettenberg von Sky Deutschland berichtet, dass Liverpool Jude Bellingham zu seinem Transferziel Nummer eins macht und dass Manchester United aus dem Rennen um den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ausscheidet.



Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten über Sky Sports

Bleiben Sie in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf dem Laufenden mit den neuesten Transfer-Neuigkeiten und -Gerüchten Sky Sports‘ digitale Plattformen. Sie können sich auch über die Ins, Outs und Analysen informieren Sky Sportnachrichten.

Unser Guten Morgen Transfer Die Show wird ab Montag, dem 2. Januar, zu Sky Sports News zurückkehren und von Montag bis Freitag im gesamten Fenster ausgestrahlt, um die neuesten Transfernachrichten mit Analysen und ausführlichen Interviews abzurunden.