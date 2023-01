Transfer-Deadline-Day-News, live! Premier League-Deals und Klatsch: Chelsea und Arsenal bereiten sich darauf vor, Transferrekorde zu brechen

Willkommen zu VierVierZwei’s Liveblog zum Tag der Transferfrist im Januar 2023! Wir werden hier sein und Ihre Hand bis zum Transferschluss um 23:00 Uhr und darüber hinaus halten.

Nicht weit darüber hinaus, wohlgemerkt. Gerade weit genug, um alle Geschäfte abzuschließen, die heute bestätigt werden. Setzen Sie also ein Lesezeichen für diese Seite (oder lassen Sie sie einfach in einem anderen Tab geöffnet) und schnallen Sie sich an für einen Tag voller Angebote, Klatsch und unrealistischer Erwartungen!

Überweisungsfristen:

Premier League: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

EFL: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

Schottland: Dienstag, 31. Januar, 23.59 Uhr GMT

WSL: Dienstag, 31. Januar, 17 Uhr GMT (Inlandsüberweisungen), Mitternacht (internationale Überweisungen)

Bundesliga: Dienstag, 31. Januar, 17 Uhr GMT

Serie A: Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr GMT

La Liga: Dienstag, 31. Januar, 23 Uhr GMT

Ligue 1: Dienstag, 31. Januar, 23.59 Uhr GMT