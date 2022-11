Trans-Radfahrerin belegt ersten Platz im US-Frauenrennen — RT Sport News

Austin Killips, 26, ein US-Radsportler, der als Mann geboren wurde, aber inzwischen zu einer Frau geworden ist, belegte am vergangenen Wochenende den ersten Platz in der weiblichen Elite-Division beim Verge Northampton International Cyclocross in Massachusetts.

Killips triumphierte mit einer Zeit von 50:25, eine Sekunde vor der anderen Rennfahrerin Ava Holmgren. Lizzy Gunwales belegte mit einer Zeit von 50:31 den dritten Platz bei dem Event, das eine Mischung aus Straßen- und Geländeradfahren sowie verschiedenen Hindernissen und technischen Herausforderungen bietet.

Dies geschieht Monate, nachdem die Union Cycliste Internationale (UCI) ihre Vorschriften für Transgender-Athleten dahingehend geändert hat, dass Bewerber für einen Zeitraum von 24 Monaten einen reduzierten Testosteronspiegel aufweisen müssen, 12 Monate mehr als in den vorherigen Richtlinien gefordert.

Die UCI senkte auch die zulässige Menge an Plasma-Testosteronspiegel bei ihren Transgender-Athleten, was sie ihrer Meinung nach mit der „maximaler Testosteronspiegel bei 99,99 Prozent der weiblichen Bevölkerung gefunden.“

Online-Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Killips in 17 von 57 Rennen, in denen sie teilnahmeberechtigt war, den ersten Platz belegt hat. Sie hat sich in den letzten drei Jahren in 47 Rennen in der oberen Hälfte platziert.

Es wurde zuvor vermutet, dass der Erfolg von Killips eher auf ihrer analytischen Herangehensweise an den Sport als auf wahrgenommenen körperlichen Vorteilen beruht.

„Ich gehe wissenschaftlich an den Sport heran. Ich bin ein Student des Sports“, sagte Killips.

„Man muss eine Affinität und Leidenschaft dafür haben, so viel Zeit damit zu verbringen, Rennen zu beobachten und zu analysieren. Beobachtung ist ein großer Teil davon, besser zu werden. Es gibt viele Ressourcen wie Kursvorschauen und jahrelange Berichterstattung über Rennen.“

Darüber hinaus fügt Killips hinzu, dass sie von ihren Kollegen im Sport erhebliche Unterstützung erhalten hat und dass sie stolz darauf ist, den Sport für alle Frauen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität voranzubringen.

„Ich bin nicht viel im Ausland gefahren, also habe ich hauptsächlich Erfahrung in der heimischen Szene.“ Sie sagte.

„Wir haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Solidarität im US-Propeloton. Radrennen sind in den USA sehr klein und es gibt viele Überschneidungen zwischen dem Straßen- und dem Cyclocross-Peloton. Ich spüre die Solidarität zwischen uns allen, um den Sport für Frauen voranzubringen, egal ob es sich um Transfrauen handelt oder nicht.“

Killips fügte hinzu, dass es in verschiedenen Disziplinen nach wie vor erheblichen Widerstand gegen Transgender-Athleten gibt – etwas, von dem sie behauptet, dass es kaum mehr als ein politisch motivierter Kulturkrieg sei.

„Die Hälfte des Landes ist jetzt in diesen Kulturkrieg verwickelt. Es ist ein heißes Thema in der rechten Politik. Wenn man politisch denkt, ist es schwer zu verstehen, wie ein Boykott zu Veränderungen führen wird,“ Sie sagte.

„Ich bin kein Aktivist, aber ich kann mich nicht von meiner Identität trennen und davon, wie ich von anderen wahrgenommen werde. Es gibt Trans-Sportler und Leute, mit denen ich mich verbinde. Es gibt Leute, die auf mich zukommen und mir sagen, dass das, was ich tue, sinnvoll und wichtig für sie ist.“