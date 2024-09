Ungläubige Blicke tauschten die Profis von Borussia Dortmund auf dem Platz. Doch ihre Suche nach Stabilität verlief im Sande. Kollektiv bestürzt versuchten sie, die vergangenen 90 Minuten zu verarbeiten. 1:5 (0:2) beim VfB Stuttgart. Die höchste Bundesliga-Niederlage seit fast vier Jahren. „Es war ganz, ganz schlimm. Wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann passiert so etwas. Bei uns war es von der ersten bis zur letzten Minute nichts“, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin am Sonntagabend im DAZNnachdem er seiner Mannschaft in der Kabine offenbar eine deutliche Standpauke über deren „mangelnde Leistung“ gehalten hatte: „Fakt ist: So darf sich Borussia Dortmund nicht verhalten. Wir werden jetzt dafür kritisiert, und das zu Recht.“

Der BVB gab am Sonntag reichlich Anlass zur Kritik. Nichts lief rund. Der VfB war aggressiver im Zweikampf, schärfer im Passspiel, spielbereiter, geradliniger, immer besser positioniert – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Der frühere Nationalspieler Sami Khedira sagte als DAZNExperte: „Es war mindestens ein Klassenunterschied.“ Für die Dortmunder, die schon in der vergangenen Saison unter Sahins Vorgänger Edin Terzic extremen Leistungsschwankungen unterlagen, soll in dieser Saison alles besser werden. Mit einem neuen Trainer und jeder Menge neuem Personal. So kamen etwa Innenverteidiger Waldemar Anton und Stürmer Serhou Guirassy vom VfB.

„So ein Spiel darf uns nie wieder passieren.“ BVB-Verteidiger Waldemar Anton

Doch während die ehemaligen Kollegen zauberten, haderte das Duo in den neuen Trikots vor allem mit sich selbst. Guirassy erzielte zwar das einzige BVB-Tor, fand ansonsten aber nie richtig ins Spiel. Auch Anton war weit von seiner Normalform entfernt und musste sich bei jedem Ballkontakt lautstarken Pfiffen beugen, denn die Stuttgarter Fans nahmen ihrem ehemaligen Kapitän seinen Abgang übel. „Ich wusste, was jetzt kommt. Ich hoffe, dass diese ganze Geschichte jetzt vorbei ist“, sagte der Nationalspieler, suchte aber weniger wegen einer persönlichen Beleidigung nach Worten als wegen der Leistung der Dortmunder: „So ein Spiel darf uns nie wieder passieren.“

Dabei war in den ersten Wochen der Saison vieles nach Plan gelaufen für die Borussia. Aus den ersten drei Bundesliga-Spielen holten sie sieben Punkte. Unter der Woche war man mit einem 3:0-Sieg beim FC Brügge gut in die Champions League gestartet. Auch im DFB-Pokal hatte man gut abgeschnitten. Dass die erste Niederlage unter Sahin ein Debakel werden würde, war kaum vorhersehbar. „Das haben wir nicht kommen sehen und es ist jetzt schwer, eine Erklärung dafür zu finden“, sagte der Coach, dem wohl intensive Tage der Fehlersuche bevorstehen. Ein grundsätzliches Problem scheint es angesichts der bisherigen Leistungen nicht zu geben. Andererseits war der Auftritt in Stuttgart so desaströs, dass man ihn kaum als Ausrutscher abtun kann.

„So ein Gesicht möchte ich nie wieder sehen. Wir werden das gründlich analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, versprach Sahin, der am kommenden Freitag wieder mit seiner Mannschaft im Einsatz sein wird. Dann empfängt der BVB den noch sieglosen VfL Bochum. Es wird auch für Dortmund eine Charakterprobe. „Ich bin sicher, dass wir am Freitag ganz anders spielen werden“, erklärte Sahin: „Denn das kann ich nicht akzeptieren.“