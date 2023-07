Überraschung zum Trainingsauftakt beim VfL Wolfsburg. Zum Auftakt der Vorbereitung fehlte am Montag Cheftrainer Niko Kovac. Nach Angaben des Vereins war der 51-Jährige aus persönlichen Gründen beim Trainingsauftakt nicht anwesend und wird erst am Freitag wieder auf dem Platz erwartet. Die erste öffentliche Sitzung am Montag wurde von seinem Bruder und Co-Trainer Robert Kovac geleitet.

Auch die vier VfL-Profis Micky van de Ven, Bartol Franjic, Aster Vranckx und Kilian Fischer, die bei der U21-EM spielten, fehlten. Am Freitag werden auch Flügelspieler Jakub Kaminski und Neuzugang Vaclav Cerny (Twente Enschede) zum Team stoßen.

Rund 50 VfL-Fans sahen erstmals die Neuzugänge Cédric Zesiger (Young Boys Bern), Moritz Jenz (FC Lorient) und Tiago Tomas (Sporting Lissabon). Jenz und Tomas spielten in der vergangenen Saison für Schalke 04 und den VfB Stuttgart in der Bundesliga, waren jedoch nur von ihren Heimatvereinen ausgeliehen.

Vor allem Wolfsburg ist weiterhin auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand zum VfL wechseln könnte. Eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro, wie sie in italienischen Medien gehandelt wird, ist für den VfL zu viel. Auch Union Berlin wird mit Gosens in Verbindung gebracht.

Der VfL Wolfsburg steht nach dem Abgang von Nmecha und Co. vor dem Umbruch.

In der Vorbereitung muss sich die Mannschaft neu finden. Mit Nationalspieler Felix Nmecha (Borussia Dortmund) und Ex-Kapitän Josuha Guilavogui (Ziel noch unbekannt) verlor der VfL zwei wichtige Spieler. Auch Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Paulo Otavio (Al-Sadd SC/Katar) und Luca Waldschmidt (auf Leihbasis zum 1. FC Köln) haben die Niedersachsen verlassen.

Der VfL veranstaltet zwei Trainingslager vom 17. bis 22. Juli im österreichischen Seefeld und vom 31. Juli bis 4. August in Donaueschingen. Zu den Testspielgegnern zählen unter anderem Ligakonkurrent SC Freiburg im österreichischen Zams (22. Juli) und Frankreichs Vizemeister RC Lens am 29. Juli im Wolfsburger AOK-Stadion. Ein weiteres Testspiel soll am 5. August im Rahmen des VfL-Stadionfestes stattfinden.

In der ersten Runde des DFB-Pokals spielt Wolfsburg am 13. August (15.30 Uhr/Sky) beim Oberligisten TuS Makkabi Berlin. Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison, am 19. oder 20. August, empfangen die Niedersachsen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim.