In der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wurden auf dem Weg zur Weltmeisterschaft weitere Personalentscheidungen getroffen. Unmittelbar nach dem Testsieg gegen Schweden am Samstagabend in Bonn (87:68) hat Bundestrainer Gordon Herbert vier Spieler aus dem WM-Kader gestrichen. Jonas Mattisseck, Louis Olinde (beide Alba Berlin), Christian Sengfelder von den Telekom Baskets Bonn und Jonas Wohlfarth-Bottermann, der für die Towers Hamburg spielt, seien nicht mehr dabei, teilte der Verein mit.

Vor einem Jahr gehörten Centerspieler Wohlfarth-Bottermann und Power Forward Sengfelder zum Kader, der bei der stark besetzten Heim-EM die Bronzemedaille gewann. Cheftrainer Herbert muss noch vor Beginn der WM am 25. August im japanischen Okinawa zwei weitere Spieler über das vorzeitige Ende der WM informieren. Beim Weltturnier dürfen maximal zwölf Werfer im Kader stehen.

Die deutsche Mannschaft bestreitet bis zum Turnierstart noch fünf Freundschaftsspiele. Zu den Gegnern zählen die Topfavoriten USA, Griechenland und Kanada. Das klare Ziel ist eine Medaille. Am Sonntag reist das DBB-Team nach Berlin. (dpa)