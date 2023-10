Ernüchterung statt Optimismus – das Debüt von Trainer Karel Geraerts geht schief. Die 0:3-Niederlage in Karlsruhe macht deutlich, wie viel Arbeit noch auf den neuen Trainer des FC Schalke 04 wartet. Und von der Tribüne kommt ein fatales Zeichen.

Was für eine Szene: Nachdem die Fußballer des FC Schalke 04 den nächsten Tiefpunkt erreicht hatten, nachdem sie zum vierten Mal in Folge verloren hatten und das rettende Ufer in der 2. Bundesliga zunehmend außer Sicht geriet, schlichen sich die gequälten Fußballer ganz langsam vorwärts verneigten sich zum Gästeblock. Wo die treuen Fans warteten, kam es zur nächsten Demütigung. Ein Ultra-Vertreter schimpfte lautstark auf die vom Karlsruher SC mit 0:3 geschlagenen Spieler, die in den ersten 45 Minuten nichts taten und ihrem neuen Trainer Karel Geraerts einen furchtbaren Einstand bescherten. Während des Spiels nahmen die Fans die Fahnen ab und stellten ihre Unterstützung ein.

Der neue Mann an der Seite sprach nur kurz darüber, was die Fans den königsblauen Spielern ins Gewissen speisten. „Für sie ist das ihr Leben, es muss auch unser Leben sein“, formulierte der überraschte Belgier gleich Handlungsanweisungen für die kommenden Wochen. Sie werden in Gelsenkirchen „brutal“ sein, wie der gleichermaßen ratlose und wütende Timo Baumgartl sagte. Der Spieler, der vor einigen Wochen mit einem Interview den Weg für die Entlassung von Trainer Thomas Reis bereitete und dafür vom Verein bestraft wurde.

Obwohl erst zehn Spieltage gespielt wurden, ist die Situation äußerst prekär. Schalke liegt bereits mit fünf Punkten Rückstand auf dem 15. Platz, dem ersten Platz, der den Klassenerhalt sichert. Es geht um nichts anderes, mit der gezielten, direkten Rückkehr ins Oberhaus bleibt nichts mehr übrig. Das war das klar formulierte Ziel. Doch dafür ist das zusammengestellte Team nicht geeignet. Es ist derzeit nicht einmal geeignet, den Absturz zu stoppen. Das Erschreckende für jeden Fan: Nicht nur, dass das Fußballspielen nicht funktioniert, sondern der Mannschaft fehlen auch alle Grundlagen: Leidenschaft und harte Arbeit. Und das in einer Stadt, die auf diesen Tugenden aufgebaut ist. Der Abstieg in die 3. Liga ist realistischer als je zuvor.

Bielefeld als abschreckendes Beispiel

Und wer das nicht glaubt, muss nur 136 Kilometer fahren, um sich zu vergewissern, dass dieses Horrorszenario nicht nur ein Szenario ist. Arminia Bielefeld hat erlebt, wie schnell man sich von einem Bundesligisten zu einem Verein entwickeln kann, der in der 3. Liga ums Überleben kämpft. Zumindest die Schalker versichern mit Baumgartl, dass sie verstanden haben, worum es nun geht. Für Punkte. Um irgendwie wieder in Kontakt zu kommen. Wie soll das gelingen? Natürlich mit harter Arbeit. Das betonen sie schon seit Wochen. Aber wenn die Arbeit hart ist, die Ergebnisse aber katastrophal sind, wozu gibt es dann Anlass zur Ermutigung?

Klar, Geraerts, der neue Mann. In der vergangenen Saison sorgte er mit dem belgischen Klub Union Saint-Gilloise in der Europa League für Aufsehen, scheiterte erst im Viertelfinale an Bayer Leverkusen. Er formte unter anderem den Sturmgiganten Victor Bonifatius, der nun mit Bayer die Bundesliga aufmischt. Diese Geschichten wecken die Hoffnung, dass der 41-Jährige auch in Gelsenkirchen gute Geschichten schreibt. Und immer noch aus dem Gefühl heraus, dass es im Kader genug Topspieler und Fleißige gibt, die diese unruhige Ansammlung noch zu einer Einheit formen können. Allerdings sollte man sich nicht darauf verlassen.

Zu viel geht nicht gut, es funktioniert überhaupt nicht. Die Verteidigung ist diesen Namen nicht wert. Es wurden bereits 23 Gegentore kassiert. Nur einmal war ein Absteiger zu diesem Zeitpunkt erfolgreicher: der FC St. Pauli in der Saison 2002/03. Der neue Mann hat keine Lust, irgendetwas schönzureden. Das ist vielleicht die beste Nachricht für Schalke. „Ich war sehr enttäuscht. Ich schreie nicht oft, aber heute schon zur Halbzeit.“ Zuvor hatte er bei Sky gesagt: „Wir haben das ABC des Fußballs nicht respektiert. Wir haben keine Zweikämpfe gewonnen und nicht auf die Intensität reagiert.“ Aber er sagte auch: „Die Spieler machen das nicht mit Absicht. Jemand muss ihnen sagen, was gut oder schlecht ist. Ich werde nicht gegen die Mannschaft schießen, das ist nicht mein Stil. Es geht nur darum, gemeinsam rauszugehen.“

Von „Underground to Bad“

Angesichts ihrer erschreckend schlechten Leistungen in der letzten Zeit kann man sich kaum vorstellen, dass dies eines der schlimmsten Dinge war, die die Königsblauen in letzter Zeit erlebt haben. Die Gäste wollten sich nicht damit rühmen, dass es nach der Pause etwas besser lief. Die Behauptung sei „nicht so schlecht im Untergrund“, sagte Baumgartl. „So kann es nicht weitergehen. Das sind Phasen im Fußball, die unheimlich weh tun. Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich punkten und sogar einen schmutzigen Sieg mit nach Hause nehmen.“ Lars Stindl (22. Minute) und Igor Matanovic (37.) trafen für den KSC, der seine Siegesserie beendete und sich von der Abstiegszone entfernte. Auch Schalkes Verteidiger Henning Matriciani schoss ein Eigentor (75.).

Doch nicht nur die letzte Kette ist eine Großbaustelle. Das Vorwärtsspiel verdiente diesen Namen erneut nur in sehr seltenen Momenten. Bryan Lasme vergab in der ersten Halbzeit eine große Chance gegen den KSC. Er vergab fast kläglich. Kreativität und Überzeugung haben Gelsenkirchen längst verlassen. Der neue Trainer setzte auf Routinier Ralf Fährmann im Tor, eine Dreierkette und eine sehr offensive Ausrichtung. Doch der Schuss ging nach hinten los: Mit dem Old-School-Keeper wählte Schalke im Aufbauspiel überwiegend den langen Ball, der jedoch durchweg beim Gegner landete.

„Jeder kann von uns erwarten, dass wir mehr investieren“

Es gab nichts, absolut nichts von der „Siegermentalität“, die Geraerts von seinen Spielern sehen wollte. „Es kann nicht sein, dass wir sechs Kilometer weniger gelaufen sind als unsere Gegner“, monierte Baumgartl. Diese Zahlen sind wichtige Indikatoren für Leidenschaft. Aus Schalker Sicht sind das schockierende Indikatoren. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass man nicht gewinnen kann, wenn man nicht läuft. Zahlen lügen nicht, das habe ich in der ersten Halbzeit live auf dem Platz gesehen“, sagte Geraerts. „Jeder kann damit rechnen“, versprach der neue Trainer, „dass wir mehr investieren.“

Er wird dies größtenteils mit dem Personal tun müssen, das ihm derzeit zur Verfügung steht. Eine Offensive auf dem Transfermarkt scheint ab Januar kaum noch vorstellbar. Der Traditionsverein hat Verbindlichkeiten im dreistelligen Millionenbereich; Ende letzten Jahres stand Schalke mit 180 Millionen in der Kreide. Nun meldete auch Ärmelsponsor Hülsta Insolvenz an. Wenn es nicht klappt, läuft die gesamte Emscher über den Deich.

Im vergangenen Winter lieh der Verein Spieler aus, die dem Verein eine furiose Rückrunde bescherten. Der Verbleib in der Liga blieb nach einer Horror-Hinrunde bis zum Schluss möglich. Er wurde vermisst, die Leihspieler gingen. Um das nicht noch einmal erleben zu müssen, hat sich der Verein eine neue Transferphilosophie zu eigen gemacht. „Wir wollen sie grundsätzlich minimieren und im Idealfall vermeiden“, sagte Sportdirektor André Hechelmann über die Leihspieler. Zumindest bei einer solchen kurzfristigen Verpflichtung wollen wir die Verträge künftig so gestalten, „dass wir auf Optionen zurückgreifen können. Kaderwert aufzubauen bedeutet, dass die Spieler zu uns gehören sollen. Das ist ganz klar unsere Strategie.“ Kann sich Schalke das weiterhin leisten? Doch was kann sich der Verein eigentlich leisten? Nun scheint der wichtigste Kredit wieder aufgebraucht zu sein: die Unterstützung der Fans.