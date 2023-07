War es ein tragischer Unfall – oder steckt mehr dahinter? Eine Mutter und ihr siebenjähriger Sohn sind bei einem Sturz ins Meer auf einer Fährfahrt über die Ostsee ums Leben gekommen. Die polnische Staatsanwaltschaft geht nun von einem Mordfall aus.

Eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft in Danzig sagte am Samstag, es werde wegen „Mordes an einem Kind und Selbstmord der Mutter“ ermittelt. Nähere Angaben machte sie nicht. Die schwedische Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, sie habe Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet, suche aber nicht nach einem Tatverdächtigen.

Ostseefähre: Mutter und Kind fallen ins Meer und sterben

Der siebenjährige Junge und seine 1985 geborene Mutter waren beide polnische Staatsbürger. Sie gingen am Donnerstag etwa auf halber Strecke zwischen Danzig in Polen und Karlskrona in Südschweden über Bord.

Bei einer groß angelegten Rettungsaktion wurden beide nach etwa einer Stunde im Wasser gefunden und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am frühen Freitagmorgen kam die schreckliche Nachricht: Beide waren gestorben. Als die beiden aus dem Wasser gezogen wurden, zeigten sie noch Lebenszeichen, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei gegenüber TVN24

Hilfe in schwierigen Zeiten

Deine Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Befinden Sie sich in einer scheinbar aussichtslosen Situation und denken darüber nach, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratung und Seelsorge:

Telefonische Beratung: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch per Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Telefon für Kinder und Jugendliche: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Trauer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333 erreichbar. Samstags nehmen die Jugendberater des Teams „Jugendliche beraten junge Menschen“ die Anrufe entgegen. nummergegenkummer.de.

Telefon der muslimischen Beratung: MuTeS-Mitarbeiter sind 24 Stunden am Tag unter 030 – 44 35 09 821 erreichbar. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller Telefon-, Regional-, Online- und E-Mail-Beratungsangebote in Deutschland finden Sie unter suizidprophylaxe.de

Es gab unterschiedliche Angaben darüber, wie es genau zu dem Vorfall auf der Fähre „Stena Spirit“ kam. Zunächst hieß es, das Kind sei ins Wasser gefallen und die Mutter sei ihm hinterhergesprungen. Später erklärte eine Sprecherin der Reederei Stena Line jedoch gegenüber dem Webportal der polnischen Boulevardzeitung „Fakt“, es sei Videoüberwachungsmaterial sichergestellt worden, das diese Version nicht bestätige. (dpa/mp)