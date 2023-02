Tragen Sie einen Anzug, nicht grün wie Selenskyj – POLITICO

Es ist eine Binsenweisheit, die Politiker nur ungern zugeben: Ihre Arbeit dreht sich oft genauso sehr um Fototermine und Symbolik wie um tatsächliche Politik.

Das könnte helfen zu erklären, warum die EU, noch bevor sie ihre Tagesordnung und Gästeliste für einen bevorstehenden zweitägigen Gipfel in der Ukraine fertigstellte – auf dem eine Fülle von führenden EU-Führungskräften mit ukrainischen Beamten schwatzen wird – ein internes Memo mit einer klaren Botschaft in Umlauf brachte: Es gibt eine Kleiderordnung.

In: „Übliche Geschäftskleidung“ (oder kommen Sie, wie Sie in Brüssel sind).

Out: „Grün, Khaki oder zu helle Farben“ (seltener im Europaviertel).

Der Grund für die Notiz, die letzte Woche verschickt und von POLITICO eingesehen wurde, war ein offensichtlicher Versuch, den militärischen Look den Gastgebern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorzubehalten, der ein armeegrünes T-Shirt zu seiner allgegenwärtigen Kriegsuniform gemacht hat. EU-Planer sind sich wahrscheinlich sehr wohl bewusst, dass dies ein angemessener Stil für diejenigen ist, die eine brutale russische Invasion abwehren – aber vielleicht weniger für einen EU-Kommissar.

EU-Beamte haben natürlich in der Vergangenheit Wege gefunden, ihre modische Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Während ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU trug Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein leuchtend gelb-blaues Outfit, das die ukrainische Flagge widerspiegelt. Die EU-Kommissarinnen schlossen sich der Kleiderordnung aus dem Publikum an und setzten ein einheitliches Modestatement.

Die Notiz – gesendet vom Generalsekretariat der Europäischen Kommission, das die Logistik- und Protokolldienste der Reise fest im Griff hat – enthielt keine Erklärung für das Verbot von hellen Farben bei dieser Gelegenheit, aber EU-Diplomaten sagten, es entspreche den Erwartungen rund um den Kontinent, um die Bilder nicht zu übertreiben und mit der politischen Botschaft konsistent zu bleiben. Schließlich muss die EU die Ukraine möglicherweise in heiklen Fragen wie ihrem Wunsch enttäuschen, dem Block schnell beizutreten.

Unabhängig davon wird es während des bevorstehenden EU-Ukraine-Gipfels, der sich über Donnerstag und Freitag in Kiew erstreckt, kaum Gelegenheit für Outfit-Wechsel geben – es gibt einfach keine Zeit oder Platz.

„Wir werden gebeten, mit leichtem Gepäck (Rucksack oder ähnliches) zu reisen und einen Koffer möglichst zu vermeiden“, heißt es in der Notiz. „Da die genaue Reisezeit nicht vorhersehbar ist, ist es ratsam, bereit zu sein, bei der Ankunft direkt vom Zug zu den Meetings zu gehen, falls nötig.“

Als praktischer Ratschlag vor einer Winterreise wurde den Reisenden gesagt, dass „bequeme Schuhe ratsam sind und auch eine warme Jacke/Mantel“.

Reisekomfort ist jedoch erwartungsgemäß nicht das, was die Teilnehmer erwarten sollten.

„Kisten mit kalten Speisen werden im Zug verteilt, aber bitte bereiten Sie sich auf die Grundversorgung vor“, warnt der Hinweis.

Und der Zug selbst wird eine überfüllte Angelegenheit sein, weit entfernt von dem gemütlichen Abteil, das der französische Präsident Emmanuel Macron letztes Jahr in einem Schlafzug in die Ukraine erhalten hat: „Es wird individuelle Schlafcouchs geben [sic] mit einer Gemeinschaftstoilette in jedem Waggon, keine Badezimmer.“

Um zu vermeiden, dass die Exkursion den Geruch einer Klassenfahrt annimmt, wurden in Kiew Hotelzimmer gebucht, „zur Tagesnutzung am Donnerstag, wenn es die Zeit erlaubt, dorthin zu gehen, bevor die Treffen beginnen“.

Bei so viel Sorgfalt, die dem Äußeren gewidmet wurde, wurden die Reisenden daran erinnert, dass jedes Foto die politische Botschaft, die EU-Beamte vermitteln sollen, glaubwürdig unterstützen – nicht ersetzen – muss.

„Bitte beachten Sie, dass während der Treffen mit den Mitgliedern der ukrainischen Regierung von den Mitgliedern des Kollegiums erwartet wird, dass sie bei Bedarf eingreifen“, heißt es in der Notiz.