Heim Deutschland Baden-Württemberg

Aus: Julian Baumann

Drücken Teilt

Ein traditionsreicher Maschinenbauer aus Baden-Württemberg hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Die Produktion läuft weiter, doch die 340 Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze.

St. Georgen – Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Baden-Württemberg steigt weiter an. Nachdem zuletzt ein Autozulieferer wegen Insolvenz alle Mitarbeiter entlassen musste, ist nun ein weiteres Unternehmen betroffen. Maschinenbauingenieur aus dem Südwesten, der am Landgericht Villingen-Schwenningen hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das 1856 gegründete Unternehmen JG Weisser Söhne GmbH mit Sitz in St. Georgen im Schwarzwald hatte bereits 2020 130 Stellen abgebaut und wurde ein Jahr später von einem US-Konzern übernommen. Der Konzern selbst hatte im Sommer Insolvenz angemeldet.

Laut einer Pressemitteilung der Rechtsanwälte Markus Fauser und Tobias Wahl, die als Generalbevollmächtigte im Sanierungsverfahren von JG Weisser Söhne tätig sind, hat die Insolvenz der US-Mutter auch den badischen Maschinenbauer in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Seit das Amtsgericht Villingen-Schwenningen dem Antrag auf Eigenverwaltung stattgegeben hat, läuft die Produktion ohne Einschränkungen weiter. Doch was bedeutet die Insolvenz konkret für die 340 Mitarbeiter des Traditionsunternehmens?

Insolvenz JG Weisser Söhne – Aktuelle Lage gibt Zuversicht für Sanierungsprozess

Die JG Weisser Söhne GmbH ist ein Anbieter von Komplettlösungen für hochpräzise Drehmaschinen und Automatisierungslösungen und liefert unter anderem die AutomobilindustrieDie beiden Rechtsanwälte der Kanzlei Anchor konnten sich laut Mitteilung vor Ort in St. Georgen einen Überblick über die Lage verschaffen. Im Rahmen einer Mitarbeiterbesprechung mit der Geschäftsführung und dem vorläufigen Verwalter, Rechtsanwalt Marc-Philipp Hornung von der Kanzlei SZA Schilling Zutt & Anschütz, wurde zudem die Belegschaft über die Lage und die nächsten Schritte informiert.

Gründung 1856 Sitz St. Georgen, Baden-Württemberg Industrie Maschinenbau Anzahl der Mitarbeiter 340 (2024) Verkaufsvolumen 59 Millionen Euro (2023)

Wie das Statistische Landesamt vor wenigen Tagen mitteilte, lag die Zahl der Firmeninsolvenzen in Baden-Württemberg von Januar bis Juni 2024 um mehr als 37 Prozent über dem Vorjahreswert. Eine Insolvenz muss aber nicht immer mit einem Shutdown enden und auch für die JG Weisser Söhne GmbH zeigen sich die Generalvertreter sehr zuversichtlich. „In den vergangenen Tagen habe ich JG Weisser Söhne als professionell organisiertes Unternehmen kennengelernt“, erklärt Markus Fauser. „Die Produktion läuft auf Hochtouren und wir haben aktuell den höchsten Auftragsbestand der letzten zwölf Monate.“

Investorensuche gestartet, Betrieb läuft „auf Hochtouren“

Der nächste Schritt besteht darin, Investor für den traditionsreichen Maschinenbauer aus dem Schwarzwald. Sollten die Geschäftspartner und die Mitarbeiter des Unternehmens weiterhin so gut zusammenarbeiten, ist der Anchor-Anwalt davon überzeugt, dass der Betrieb normal weiterlaufen wird. „Ich bin optimistisch, was die Chancen einer erfolgreichen Sanierung und einer stabilen Lösung angeht“, wird Insolvenzverwalter Marc-Philippe Hornung in der Mitteilung zitiert. „Gemeinsam mit allen am Verfahren Beteiligten werde ich gemeinsam mit der Geschäftsführung darauf hinwirken und dabei auch die Interessen der Gläubiger im Auge behalten.“

Das Maschinenbauunternehmen JG Weisser Söhne aus St. Georgen im Schwarzwald hat Insolvenz angemeldet. Doch die Zeichen stehen gut. © IMAGO/Silas Stein

Obwohl der Insolvenzantrag in Eigenverwaltung für die 340 Mitarbeiter von JG Weisser Söhne sicherlich ein Schock war, müssen sie sich keine Sorgen um ihre Jobs „Unsere Aktionäre und Kunden unterstützen unseren Sanierungsplan“, erklärt Geschäftsführer Viktor Gaspar. „Die Arbeiten im Unternehmen laufen auf Hochtouren.“ Erst vor wenigen Wochen hatte der insolvente Maschinenbauer Illig mit einem neuen Eigentümer einen Neuanfang gewagt.