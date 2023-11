Tracy Chapman gewinnt den CMA Award für Luke Combs Cover des Songs „Fast Car“ aus dem Jahr 1988

NASHVILLE, Tennessee – Tracy Chapman schreibt weiterhin Geschichte mit ihrem Hit „Fast Car“ aus dem Jahr 1988, nachdem sie bei den Country Music Awards am Mittwoch den Song des Jahres gewonnen hat.

Chapman war während der Übertragung, die in der Bridgestone Arena in Nashville stattfand, nicht anwesend, aber Country-Star und Moderatorin der Kategorie, Sarah Evans, las eine Nachricht in Chapmans Namen vor, nachdem sie sie als Gewinnerin bekannt gegeben hatte.





„Es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht dabei sein konnte. Es ist wirklich eine Ehre für meinen Song, nach 35 Jahren seines Debüts erneut anerkannt zu werden. Wow. Vielen Dank an die CMAs und ein besonderer Dank geht an Luke (Combs) und an „Alle Fans von ‚Fast Car‘“, sagte Evans im Namen von Chapman.

Der CMA-Sieg ist ein bemerkenswerter Erfolg, wenn man bedenkt, dass „Fast Car“ vor 35 Jahren debütierte und im Juli wieder an Popularität gewann, nachdem Country-Star Luke Combs ein Cover der Hitsingle veröffentlichte.

Das Cover von Combs erreichte Platz 1 der Country-Airplay-Charts und machte Chapman zur ersten schwarzen Frau, die die Charts seit ihrem Bestehen im Jahr 1990 anführte.

Chapman, der alleinige Autor von „Fast Car“, erreichte dank des Combs-Covers auch Platz 1 der Billboard Country Songwriters-Charts.

„Ich hätte nie damit gerechnet, in den Country-Charts zu landen, aber ich fühle mich geehrt, dort zu sein“, sagte Chapman damals in einer Erklärung zu Billboard und fügte hinzu: „Ich freue mich für Luke und seinen Erfolg und bin dankbar, dass neue Fans dazugekommen sind.“ habe „Fast Car“ gefunden und angenommen.“

Combs nahm am Mittwoch außerdem einen CMA Award für sein Cover von „Fast Car“ in der Kategorie „Single des Jahres“ mit nach Hause.

„Fast Car“ war die erste Single von Chapmans selbstbetiteltem Debütalbum und brachte ihr 1989 einen Grammy für die beste weibliche Pop-Gesangsleistung sowie Nominierungen für die Platte und den Song des Jahres ein.

Außerdem gewann sie in diesem Jahr den Preis für die beste neue Künstlerin und das beste zeitgenössische Folk-Album.

Die CMAs wurden am Mittwoch auf ABC ausgestrahlt und vom Country-Sänger Luke Bryan und dem ehemaligen Fußballspieler Peyton Manning moderiert.